Tomašević o štrajku: 'I u ZET-u, a i u Holdinu plaće su rasle od 2023. Tako je i ove godine'

Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga potvrdili su da od ponedjeljka u 3.30 sati ujutro kreću sa štrajkom. Shodno tome, u Gradu je od 14 sati bila izvanredna konferencija na kojoj je bio gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava ZET–a i Holdinga Marko Bogdanović te Ivan Novaković, prenosi Večernji list.

- Mi znamo da naši radnici doista obavljaju vrlo važne poslove za funkcioniranje grada, i nama je stalo da imaju dobre uvjete rada, da su zadovoljni i da one raste. Objektivno, kad sam postao gradonačelnik plaće su operativnim radnicima bile male i nije bilo dovoljno radnika. Znate kakav je grad bio u dugovima i financijskim problemima. Ali od 1. siječnja 2023. porasle su znatno plaće u Holdingu i ZET–u i do danas su svake godine rasle, uključujući i ove godine. Zbog toga što su rasle plaće baš svake plaće, kumulativno su u te tri godine plaće operativnih radnika su porasle između 60 i 80 posto. To se nikad nije dogodilo u povijesti Grada Zagreba. Nije samo to, ne samo što su porasle plaće radnicima, već nam je bilo bitno i da unaprijedimo uvjete rada - poručio je Tomašević.

Rekao je da su oni ponudili, a sindikat odbio, to da od 1. siječnja 2026. do 1. siječnja 2027., kumulativno bi osnovica plaće rasla 14 posto.

- To je odbijeno. Da objasnim. Od 1. siječnja je već stupilo na snagu 4,4 posto gore, a prema ponudi bi im odmah sad plaća išla 4,5 posto na to, od 1. rujna, a od 1. siječnja 2027. još bi išlo za indeksaciju cijena. Usporedite to s državom koja je u tom istom razdoblju dala u tri navrate povećanje za jedan posto. Ukupno tri posto. Mi smatramo da je doista ponuda uprava ZET–a i Holdinga i više nego korektna – rekao je uvodno te se direktno obratio sindikatima.

- Ovaj proces vode neodgovorno i potkopavaju sve ono što smo zajedno postigli u zadnjih pet godina. Ono što treba reći jest da je naša ponuda odgovorna i prema financijama Grada Zagreba. Plaće radnika se isplaćuju novcima građana Zagreba koji ili plaćaju usluge javnog prijevoza ili plaćaju porez na dohodak koji im onda iz proračuna ide kao subvencije u ZET i Holding opet za plaće radnika. Građani na dva načina financiraju plaće, i zato mi možemo ponuditi koliko je moguće s obzirom na financije Grada. Ne želim i ne mogu biti fiskalno, financijski neodgovoran. A sljedeće godine gubimo 85 milijuna eura prihoda zbog porezne reforme, što je više od proračuna cijelog grada Osijeka - istaknuo je pa dodao:

- Treba znati i da je zadnji zahtjev sindikata s kojima je prekinuto mirenje, bi značio rast osnovice s plaćama koje su već konkurentne sada, rasla bi kumulativno čak 30 posto. To ne mogu izdržati financije grada. A to da su plaće već danas konkurentne iako smo mi spremni povećati još – i svake godine ćemo ih povećavati – već sada su te plaće konkurentne jer se na naše oglase javlja četiri kandidata na jedno radno mjesto. No, i dalje smo spremni povećati postojeću plaću - rekao je.

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