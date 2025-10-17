Tomašević o uhićenjima i obnovi Doma zdravlja: 'Izabrali su je prije tri godine, nije u Možemo!'

Uhićena ravnateljica Doma zdravlja u Zagrebu podnijela je ostavku, a osim nje u istrazi EPPO-a oko manipuliranja postupkom nabave za obnovu uhićeno je još troje ljudi, među kojima i njena zamjenica Željka Župčić.

Cijelu istragu danas je komentirao i gradonačelnik Tomislav Tomašević tijekom obilaska trgovine domaćih proizvoda Štacun “Zagorci” u Zagrebu, koja promiče lokalne proizvođače i kratke lance opskrbe.

- Ono što mogu reći da se već neko vrijeme događaju izvidi. I da smo mi nadležnim istražnim tijelima dostavili sve dokumente. Ravnateljica je na funkciju izabrana na javnom natječaju prije tri godine, a više od 15 godina je tamo zaposlena. Jutros je podnijela ostavku na mjestu ravnateljice. Upravno vijeće će imati sastanak u ponedjeljak i pretpostavljam, imenovat će se zamjenski ravnatelj. Imamo stopu nulte tolerancije na korupciju i surađivat ćemo sa svim nadležnim tijelima, nama je u interesu da se sve razriješi ", kazao je. Dodao je i kako uhićena ravnateljica nije članica ni stranke Možemo! ni SDP-a, piše Večernji.