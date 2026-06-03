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'ODLUKA DONESENA RANIJE'

Tomašević: Nismo smijenili komunalce jer nisu pisali kazne na dočeku Thompsona na Trgu

Piše HINA,
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Tomašević: Nismo smijenili komunalce jer nisu pisali kazne na dočeku Thompsona na Trgu
Zagreb: Predstavljen program festivala Zagreb Classic | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tomislav Tomašević poručio je da kadrovske promjene u gradskom sustavu nemaju veze s dočekom rukometaša, dok je istodobno istaknuo realizirane projekte u Zagrebu i planove za nastavak mandata

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je opovrgnuo da su šefu prometnih i komunalnih redara i njegovom podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson, poručivši da je odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka. 24 sata piše da je radno mjesto šefa prometnih i komunalnih redara ukinuto, Željko Renić, koji je šest godina bio na toj funkciji, spušten je čak šest radnih mjesta ispod, a maknut je i voditelj odjela prometnih redara Anton Filković na četiri stupnja niže radno mjesto. Pozivajući se na sugovornika iz Gradske uprave, navode da je to učinjeno jer nisu htjeli blokirati doček rukometaša i pisati prekršajne naloge protiv Vlade. Tomašević je danas u izjavi novinarima opovrgnuo takve navode i poručio da je ta odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka rukometaša, tako da nije mogla imati veze s dočekom. 

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"Vidio sam taj članak, raspitao sam se jutros o čemu se radi i informiran sam na sljedeći način: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji srodnim sektorima u prometu i u komunalnim poslovima je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka, tako da očito nije mogao imati veze s dočekom", izjavio je Tomašević.

U zadnjih pet godina otvoreno 16 vrtića

Gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo!) i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) izrazili su zadovoljstvo godinom dana od lokalnih izbora, godinom dana drugog mandata.  

Tomašević kaže da je u zadnjih pet godina najviše ponosan na činjenicu da je otvoreno 16 vrtića, a što je bio ogroman problem kada je postao gradonačelnik.

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Izdvojio je i nove tramvaje koji su kupljeni nakon više od 15 godina u suradnji s Ministarstvom prometa, ali isto tako i uskoro otvaranje prve nove tramvajske pruge, proširenje tramvajske pruge nakon 25 godina (Sarajevska ulica). 

Izdvojio je i Paromlin, koji je kaže desetljećima bio ruševina pored Ureda gradonačelnika i za kojeg će završiti radove ove godine i otvoriti ga sljedeće godine, kada ga opreme. Bit će to Gradska knjižnica Grada Zagreba i društveno-kulturni centar.

Tomašević je izdvojio i bazen Špansko koji je, kaže,  nakon više desetljeća obećanja, prvi bazen na zapadu grada te Kranjčevićeva koja se dovršava, prvi nogometni stadion u Zagrebu nakon 55 godina. 

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Na pitanje kako komentira što ga oporba proziva, a stranka Drito danas održava konferenciju za novinare pod nazivom "Godina lažnih obećanja Tomislava Tomaševića“, Tomašević kaže kako se trude da sve što su obećali u izbornom programu i realiziraju.

A što se tiče predsjednice stranke Drito Marije Selak Raspudić, Tomašević kaže da se najbolje pokazuje koliko je njegovoj protukandidatkinji za gradonačelnicu Zagreba u drugom krugu na lokalnim izborima, stalo do Zagreba, da je kao zastupnica u Gradskoj skupštini čija sjednica se održava jednom mjesečno, u tih 10 sjednica bila na 10 posto točaka i glasala na 10 posto točaka.

"Znači, na 90 posto točaka uopće nije glasala zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. To pokazuje koliko im je stalo do grada", ocijenio je Tomašević.  

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Komentirajući to što stadion Kranjčevićeva kasni, rekao je da kasni kao i skoro svi kapitalni projekti u gradu i državi zato što je problem s nedostatkom radnika u građevinskom sektoru, no ističe kako će nakon 55 godina biti izgrađen te vjeruje da će ga početkom sljedeće godine otvoriti. 

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić drži kako mogu biti zadovoljni godinom dana novog mandata. U Gradskoj skupštini donijeli su, ističe, dvije iznimno bitne odluke: prva je Plan gospodarenja otpadom koji će omogućiti nastavak projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom do kraja mandata u Resniku, a drugi je pitanje izmjena i dopuna GUP-a koji je unio red u prostor. 

"Naravno da nikada ne možemo biti potpuno zadovoljni i da uvijek stvari mogu ići bolje i brže", kaže Mišić.

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Vjeruje da će još neke stvari požuriti, ali za sada misli da mogu biti zadovoljni s odlukama koje su se u Staroj gradskoj vijećnici dogodile u posljednjih godinu dana i da će sada napokon sve ono što je godinama bilo najavljeno, što su bili "fantomski projekti" danas su realnost, od bazena u Španskom, stadiona u Kranjčevićevoj, knjižnice Paromlin, te centar za gospodarenje otpadom koji je SDP-u možda i najbitniji projekt u ovom mandatu. Očekuje da će na tom tragu i suradnja Možemo! i SDP-a ići dalje.

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