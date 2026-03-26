Tomašević odgovorio: 'Nije točno da u Gradskoj upravi radi više ljudi nego prije 5 godina'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je na sjednici Gradske skupštine odbacio tvrdnje zastupnice stranke Drito Milke Rimac Bilušić da je u Gradskoj upravi zaposleno više ljudi nego kada je preuzeo upravljanje Gradom 2021.godine. "Kada ste preuzeli vlast 2021.godine, u Gradu je radilo 2862 ljudi, a danas prema Vašim vlastitim podacima taj broj je već narastao na 3003 čovjeka. No, nije Vam ni to dovoljno. Vaš plan predviđa zapošljavanje još 209 novih ljudi, a to znači da planirate završiti godinu s nevjerojatnih 3212 zaposlenika", istaknula je Rimac Bilušić. Gradonačelnika je podsjetila da je kao oporbeni zastupnik oštro kritizirao nova zapošljavanja u Gradskoj upravi, nazivavši to uhljebljivanjem, gomilanjem administracije i stvaranjem glasačke mašinerije.

"A što Vi radite? Gradite sebi vojsku za parlamentarne izbore koja će glancati Vaš PR. Da više radite, ne bi Vam trebala takva mašinerija za glancanje PR-a. Grad Zagreb zaslužuje nešto drugo, a ne prepakirani bandićizam u zelenoj boji", poručila je.

Tomašević je odbacio optužbe, rekavši da prezentirani podaci nisu točni. "U lipnju 2021. u Gradskoj upravi je ukupno bilo zaposleno 3214 ljudi, a podatak od prošlog mjeseca jest da je u Gradskoj upravi zaposleno 3072 ljudi", istaknuo je Tomašević.

Postoji plan prijema za zapošljavanje dodatnih ljudi, složio se Tomašević, no napominje da se takvi planovi nikad ne realiziraju u stopostotnom iznosu. Što se tiče Sektora za informiranje u Uredu gradonačelnika, kazao je da u njemu radi isti broj ljudi kao i prije pet godina.

"Znači ovo što pokušavate spinati da radim neku PR mašinu nije točno", rekao je te poručio da je zapošljavanje dodatnih ljudi potrebno zbog toga što su kapitalna ulaganja povećana 20 puta.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Grubišić istaknuo je da cijene nekretnina u gradu abnormalno rastu, što onemogućuje stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, a dugoročno uzrokuje pad nataliteta.

''Dosadašnji pristup nam govori da kod vas postoji doza pasivnosti ili nedostatak strateške vizije. Koji su konkretni koraci koje planirate poduzeti? '', upitao je Grubišić.

Gradonačelnik Tomašević najavio je do kraja travnja raspisivanje prvog natječaja za priuštivo stanovanje.

''Do sada smo davali gradske stanove isključivo za socijalni najam, to je kategorija ljudi koji ostvaruju prihode do 40 posto u odnosu na prosječnu plaću u Zagrebu. Na ovaj natječaj moći će se javiti bilo tko čija je plaća manja od prosječne, pa i ako je na 95 posto'', kazao je.

Međutim, cijene najma neće se spustiti dok se u funkciju ne stave prazni stanovi, kojih je u glavnom gradu oko 55 tisuća, poručio je Tomašević.

Vezano uz međunarodni arhitektonski natječaj za sportski kompleks u Maksimiru, gdje će se graditi novi Dinamov stadion, Tomislav Jelić iz kluba Jedino Hrvatska pitao je planiraju li se pogodovanja francuskoj tvrtki Bouygues, inače osnivačici poduzeća koja je izgradila Istarski ipsilon.

''Vi mene pitate da li radim pripreme za kazneno djelo? Tko god će raditi bilo kakvo pogodovanje, činit će kazneno djelo. Ja to nikada neću raditi'', kazao je Tomašević.

Raspisani natječaj nije za firme nego za arhitekte, koji će poslati svoja idejna i urbanistička rješenja, dodao je gradonačelnik. ''Neovisni arhitekti, domaći i iz inozemstva, imati će većinu u ocjenjivačkom sudu'', poručio je.

Na pitanje zastupnika Možemo Tomislava Medaka kada će Klaićeva ulica dobiti garažu ispod srednjoškolskog igrališta, zamjenik gradonačelnik Luka Korlaet odgovorio je da će javna nabava za izvođača radova biti raspisana u svibnju.

''Ona se rastegne na četiri do šest mjeseci, pa je realno reći da ćemo s radovima krenuti početkom 2027.godine. Radovi će trajati između godinu i pol do dvije jer je riječ o velikoj, zahtjevnoj podzemnoj građevini s 900 mjesta koja još na svom krovu ima sportski kompleks'', rekao je Korlaet.

Na aktualcu je bilo riječi i o groblju vojnika oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske iz 1941.-1945. na Mirogoju. DP-ov Vedran Černy ustvrdio je da za njegovo uređenje postoje sve pravne u upravne dozvole, na što je gradonačelnik Tomašević odgovorio da su prioritet obnova mrtvačnice i drugih objekata koja su oštećena u potresu.