Tomašević otvorio obnovljenu školu Ivana Merza, komentirao i cijene: 'Čekamo mjere Vlade'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s ravnateljem OŠ Dr. Ivan Merza Juricom Šperandom bio je jutros na otvorenju škole koja je teško oštećena u potresu 2020. godine.

- Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovom projektu. Zahvaljujem gradonačelniku koji je često bio na gradilištu škole da provjeri kako su napredovali radovi - rekao je Šperanda.

Tomašević je istaknuo da je škola ojačana da može izdržati potres te da su uložili 60 milijuna kuna u obnovu, a pola toga je došlo iz fonda solidarnosti. Istaknuo je da će do kraja godine otvoriti još dvije škole, a da će na kraju procesa biti potpuno obnovljeno 13 škola.

- Imali smo dosta tešku situaciju kad smo došli na vlast kad je u pitanju bila obnova škola zbog nesređene dokumentacije. Jedva čekam da vidite školu - rekao je Tomašević. Kaže i kako jedva čeka da i ostale škole budu obnovljene.

- U nekim školama imamo i apartman za turiste. Imamo specifične okolnosti koje nisu tipične - kaže.

Govorio je i o poskupljenju boravka i prehrane te rekao da je grad dosad apsorbirao udar inflacije iz proračuna i da će to činiti dalje.

- Čekamo mjere Vlade koje će biti usmjerene na sve ustanove pa i na ustanove grada Zagreba - kaže.

- Imamo dovoljno radnika Čistoće i stalno se zapošljavaju novi radnici. Edukacija o odovzu otpada ide i kroz račune, i preko plakata po domovima zdravlja, tramvajima, imamo i telefon preko kojeg mogu dobiti informacije. Trebat će vremena za uhodavanje, ali mi moramo ići prema čišćem gradu, to smo obećali građanima. Edukacija o novom modelu odvajanja otpada bit će po cijelom gradu - rekao je o otpadu.

Tomašević o Ini: Name teret, a netko izvuče milijardu kuna

- Naravno da se taj rejting odrazio na jednu od najvećih, ako ne i najveću aferu u povijesti Hrvatske. U tom smislu prosvjedi su već neki zakazani, oporba, kojoj je član i Možemo! traži nove izbore. Što me posebno muči, da se drugačije regulira tržište plina u Hrvatskoj. Način na koji je regulirano tržište je doveo do toga da Plinara Zagreb ima 400 milijuna kuna gubitka, a da jedan čovjek može ukrasti milijardu kuna sa svojim suradnicima iz tvrtke koja prodaje plin preskupo Gradskoj plinari. Nama teret, povećane cijene za poslovne korisnike, a netko izvuče milijardu kuna. Kako se to može dogoditi u bilo kakvoj normalnoj europskoj zemlji? - rekao je Tomašević na pitanje oko jučerašnjih podataka o rejtingu stranaka i padu HDZ-a za tri posto.

