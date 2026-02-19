Danas se potpisuje ugovor za rušenje Vjesnika. Otkrili i kad ćemo se voziti kroz podvožnjak

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sa suradnicima je u Odri označio početak radova na izgradnji školske sportske dvorane, čime bi se trebao riješiti višedesetljetni problem Osnovne škole Odra – jedine redovne osnovne škole u Zagrebu bez vlastite dvorane, javlja Večernji list.

Nakon obilaska gradilišta, uslijedila je konferencija za medije na kojoj su se nizale poruke zadovoljstva, ali i odgovori na politička pitanja.

Ravnatelj škole Vatroslav Gabrić podsjetio je kako se ovaj trenutak čeka punih 50 godina. Istaknuo je da su iza projekta brojni sastanci, sudski postupci i administrativne prepreke te poručio kako je napokon prevladao javni interes. Zahvalio je učiteljima i roditeljima na strpljenju te izrazio nadu da će se za godinu dana okupiti na otvorenju dovršene dvorane.

Državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja Zrinka Mužinić Bikić naglasila je da se diljem Hrvatske gotovo svakodnevno pokreću ili privode kraju školski projekti. Nova dvorana u Odri, poručila je, omogućit će učenicima kvalitetnije uvjete za razvoj.

Tomašević je istaknuo kako od ukupno 111 redovnih osnovnih škola u Zagrebu jedino OŠ Odra nema sportsku dvoranu. Govorio je o složenim imovinsko-pravnim odnosima koji su godinama kočili projekt, navodeći da je postojala i apsurdna situacija – škola nije ispunjavala zakonske uvjete jer nije imala dvoranu, a istodobno nije imala pravni mehanizam da je izgradi.

Radovi bi, prema očekivanjima, trebali trajati godinu dana. Gradonačelnik je pozvao izvođača Ing-Grad da poštuje rokove jer je, kako je rekao, svaki dan važan. Planirana je dvodijelna sportska dvorana površine 2300 četvornih metara, izravno povezana sa školom, a vrijednost investicije iznosi nešto manje od sedam milijuna eura. Podsjetio je i da su trenutačno aktivni radovi na pet zagrebačkih škola te da se u Odri gradi i nova ambulanta.

Na pitanje kako se dosad odvijala nastava tjelesne i zdravstvene kulture, ravnatelj je objasnio da su učenici vježbali u učionicama, na gradskom trgu kada bi to vrijeme dopuštalo, a u lošim uvjetima u školskom holu. Usput je istaknuo i da su državni prvaci u šahu.

Uskrsnice i političke teme

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec potvrdila je da će i ove godine biti isplaćene uskrsnice u iznosu od 100 eura, jednako kao i božićnice. Obuhvatit će više od 32.000 korisnika, među kojima je oko 5000 umirovljenika te roditelji djece s teškoćama i osobe s invaliditetom.

Tomašević se osvrnuo i na nagađanja o mogućoj listi vezanoj uz Zoran Milanović, ponovivši da ne komentira glasine ni hipotetske scenarije.

Što je s Vjesnikom?

Jedna od tema bila je i uklanjanje kompleksa Vjesnik. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet izjavio je da bi, prema informacijama kojima raspolaže, ugovor trebao biti potpisan danas. U prvih 30 dana planirano je puštanje podvožnjaka u promet, a ugovor, kako je naveo, predviđa ozbiljne penale za kašnjenja, zbog čega očekuje da će se izvođač držati rokova.

Zabrane, zakoni i Ustavni sud

Komentirajući izjavu premijera da neće preispitivati gradsku odluku o zabrani koncerata jer su to, kako je rekao, "mrtva slova na papiru", Tomašević je uzvratio da se posljednjih dana govori o posljedicama, a ne o uzrocima. Kao uzrok naveo je situaciju iz srpnja kada je jedan saborski zastupnik tijekom sjednice izgovorio ustaški pozdrav bez sankcija. Smatra da su tada zakazale zakonodavna, izvršna i sudska vlast te da su gradske odluke donesene upravo zbog takvih propusta. Upozorio je i da bi ignoriranje problema moglo dovesti do novih posljedica.

Na pitanje o mogućoj zabrani prodaje alkohola nakon 20 sati, rekao je da Grad još nije zauzeo stav te da će se o toj temi razgovarati s koalicijskim partnerima i pratiti rješenja drugih gradova prije donošenja odluke.

Govoreći o sjednici Gradske skupštine zakazanoj za 24. veljače, istaknuo je da će se raspravljati o pokretanju postupka ocjene ustavnosti Zakona o prostornom uređenju te o davanju suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe vezane uz organizaciju dočeka rukometaša. Očekuje da se o tome očituje Ustavni sud, uz tvrdnju da je Vlada organizacijom tog događaja prekršila Ustav i stvorila opasan presedan.