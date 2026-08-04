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SPOMEN NA POGINULE I NESTALE

Tomašević položio vijence na Mirogoju uoči Dana pobjede: 'U Knin idem, kao i svake godine'

Piše HINA,
Čitanje članka: 5 min
Tomašević položio vijence na Mirogoju uoči Dana pobjede: 'U Knin idem, kao i svake godine'
Zagreb: Tomislav Tomašević položio vijenac u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Zagrebački gradonačelnik ujedno je potvrdio da će u srijedu, kao i svake godine do sada, sudjelovati na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je u utorak na Gradskom groblju Mirogoj vijence u spomen na poginule i nestale branitelje.

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Split: Položeni vijenci povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja Split: Položeni vijenci povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja Split: Položeni vijenci povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Svake godine se okupimo ovdje na Mirogoju kako bismo prije svega izrazili zahvalnost i odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske", izjavio je Tomašević kod Zida boli.

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Zagrebački gradonačelnik ujedno je potvrdio da će u srijedu, kao i svake godine do sada, sudjelovati na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu.

Zagreb: Tomislav Tomašević položio vijenac u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
Zagreb: Tomislav Tomašević položio vijenac u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagrebačko izaslanstvo je položilo vijence kod spomen-obilježja "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja te kod spomenika "Kenotaf" na Krematoriju, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

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