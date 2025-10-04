Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON PROSVJEDA

Tomašević poručio: Roditelji će odlučivati žele li djecu na zdravstvenom odgoju ili ne...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Tomašević poručio: Roditelji će odlučivati žele li djecu na zdravstvenom odgoju ili ne...
Zagreb: Obilježavanje početka radova na Područnom objektu Dječjeg vrtića Remetinec | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Naglasio je i kako će svaka škola odlučiti želi li uvesti zdravstveni odgoj, a "onda će svaki roditelj, pojedinačno" odlučiti želi li da njegovo dijete ide na tu izvannastavnu aktivnost...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u subotu kako će roditelji biti uključeni u odlučivanje o zdravstvenom odgoju koji se planira uvesti u zagrebačke škole kad će odlučivati žele li da njihova djeca idu na tu izvannastavnu izbornu aktivnost ili ne.

"Ono što oni traže je da se roditelje uključi u odlučivanje, roditelji će biti uključeni kad će odlučivati žele li da njihova djeca idu na tu izvannastavnu izbornu aktivnost ili ne“, rekao je Tomašević upitan za prosvjed Inicijative roditelja Karte na stol koja traži da se i roditelje uključi u izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja.

Ponovio je kako kurikulum izrađuje stručno povjerenstvo i kako će, nakon što bude gotov, biti predstavljen javnosti i "onda će roditelji odlučiti žele li da njihova djeca idu na tu izbornu izvannastavnu aktivnost ili ne“.

TRAŽE JAVNU RASPRAVU Inicijativa 'Karte na stol' prosvjedovala u Zagrebu. Tvrde da vlast ima skrivene planove
Inicijativa 'Karte na stol' prosvjedovala u Zagrebu. Tvrde da vlast ima skrivene planove

Naglasio je i kako će svaka škola odlučiti želi li uvesti zdravstveni odgoj, a "onda će svaki roditelj, pojedinačno" odlučiti želi li da njegovo dijete ide na tu izvannastavnu aktivnost.  

Hajdaš Dončić: Ne vidim razloga za nervozu

"Ne vidim razloga za nervozu“, poručio je u subotu predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dočić, komentirajući prosvjed i zahtjeve Inicijative roditelja Karte na stol koja traži da se i roditelje uključi u izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja koji se planira uvesti u zagrebačke škole te se protivi uvođenju ideološki obojanog zdravstvenog odgoja u škole.

"Koliko je meni poznato, grad, u ovom slučaju Zagreb, predlaže školama određeni program, a one su te koje ga prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Dakle, ne vidim razloga za nervozu“, izjavio je Hajdaš Dončić novinarima na prikupljanju potpisa protiv uvođenja EU legislative Chat Control.

Poručio je i kako u hrvatskim školama treba i zdravstveni i građanski odgoj. 

TOMISLAV KLAUŠKI Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'
Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'

Predsjednik zagrebačke Gradske Skupštine Matej Mišić (SDP) rekao je da je posljednjih mjesec dana u javnom prostoru puno manipulacija oko zdravstvenog odgoja, ali kurikuluma još nema.

Mišić: Histeriju radi desnica, prvenstveno Most

Ponovio je da je Grad Zagreb 1. rujna imenovao radnu skupinu od 14 stručnih osoba koji su dobili zadatak pripremiti program, kurikulum i nastavne materijale za zdravstveni odgoj koji bi počeo kao izvan nastavna aktivnost.

"Kad je počela histerija desnice oko zdravstvenog odgoja, nije održan još niti prvi sastanak radne skupine", kazao je Mišić.

OPLELI PO GRADU ZAGREBU Kaptol kritizira zdravstveni odgoj: 'To je jednoumlje koje razara društvo i obitelj...'
Kaptol kritizira zdravstveni odgoj: 'To je jednoumlje koje razara društvo i obitelj...'

Poručio je da su u SDP-u vrlo jasno rekli da žele ideološki neutralan zdravstveni odgoj. Naglasio je pritom da su teme o kojima se govori u zdravstvenom odgoju ključne za razvoj djece, a to su pitanje mentalnog zdravlja, zdravog načina života, prevencije ovisnosti i spolnog i reproduktivnog zdravlja. 

Smatra da se "histerija" radi trenutno od strane desnice, prvenstveno Mosta s ciljem da se djecu i roditelje odvrati od bilo kakvog zdravstvenog odgoja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025