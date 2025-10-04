Tomašević poručio: Roditelji će odlučivati žele li djecu na zdravstvenom odgoju ili ne...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u subotu kako će roditelji biti uključeni u odlučivanje o zdravstvenom odgoju koji se planira uvesti u zagrebačke škole kad će odlučivati žele li da njihova djeca idu na tu izvannastavnu izbornu aktivnost ili ne.

"Ono što oni traže je da se roditelje uključi u odlučivanje, roditelji će biti uključeni kad će odlučivati žele li da njihova djeca idu na tu izvannastavnu izbornu aktivnost ili ne“, rekao je Tomašević upitan za prosvjed Inicijative roditelja Karte na stol koja traži da se i roditelje uključi u izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja.

Ponovio je kako kurikulum izrađuje stručno povjerenstvo i kako će, nakon što bude gotov, biti predstavljen javnosti i "onda će roditelji odlučiti žele li da njihova djeca idu na tu izbornu izvannastavnu aktivnost ili ne“.

Naglasio je i kako će svaka škola odlučiti želi li uvesti zdravstveni odgoj, a "onda će svaki roditelj, pojedinačno" odlučiti želi li da njegovo dijete ide na tu izvannastavnu aktivnost.

Hajdaš Dončić: Ne vidim razloga za nervozu

"Ne vidim razloga za nervozu“, poručio je u subotu predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dočić, komentirajući prosvjed i zahtjeve Inicijative roditelja Karte na stol koja traži da se i roditelje uključi u izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja koji se planira uvesti u zagrebačke škole te se protivi uvođenju ideološki obojanog zdravstvenog odgoja u škole.

"Koliko je meni poznato, grad, u ovom slučaju Zagreb, predlaže školama određeni program, a one su te koje ga prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Dakle, ne vidim razloga za nervozu“, izjavio je Hajdaš Dončić novinarima na prikupljanju potpisa protiv uvođenja EU legislative Chat Control.

Poručio je i kako u hrvatskim školama treba i zdravstveni i građanski odgoj.

Predsjednik zagrebačke Gradske Skupštine Matej Mišić (SDP) rekao je da je posljednjih mjesec dana u javnom prostoru puno manipulacija oko zdravstvenog odgoja, ali kurikuluma još nema.

Mišić: Histeriju radi desnica, prvenstveno Most

Ponovio je da je Grad Zagreb 1. rujna imenovao radnu skupinu od 14 stručnih osoba koji su dobili zadatak pripremiti program, kurikulum i nastavne materijale za zdravstveni odgoj koji bi počeo kao izvan nastavna aktivnost.

"Kad je počela histerija desnice oko zdravstvenog odgoja, nije održan još niti prvi sastanak radne skupine", kazao je Mišić.

Poručio je da su u SDP-u vrlo jasno rekli da žele ideološki neutralan zdravstveni odgoj. Naglasio je pritom da su teme o kojima se govori u zdravstvenom odgoju ključne za razvoj djece, a to su pitanje mentalnog zdravlja, zdravog načina života, prevencije ovisnosti i spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Smatra da se "histerija" radi trenutno od strane desnice, prvenstveno Mosta s ciljem da se djecu i roditelje odvrati od bilo kakvog zdravstvenog odgoja.