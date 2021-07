Koliko znam ovo je prvi put da gradonačelnik grada Zagreba dolazi na Pride. Znači trebalo je 20 godina, puno prekasno ako se mene pita. Bio sam prvo na Prideu kao građanin, onda kao gradski zastupnik onda prošle godine i kao saborski zastupnik, a evo danas kao gradonačelnik grada Zagreba. Želimo kao nova vlast poručiti da je Zagreb otvoren grad, da slavi sve razlike i da nitko ne može biti ni ne smije biti diskriminiran po bilo kojoj osnovi, pa i po osnovi seksualne orijentacije ili bilo kojoj drugoj osnovi, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević kad je došao na zagrebačku Povorku ponosa.

Na pitanje ima li prostora za još veći napredak, Tomašević je rekao:

- Naravno da postoji i mislim da u tom smislu vidi se iz nekih izjava političara ovih dana da itekako još postoji prostor za napredak da bi se nekako približili vrijednostima gdje je doista svaki građanin jednak bez obzira na seksualnu orijentaciju - istaknuo je, te komentirao izjave Grmoje i Petrova o LGBT populaciji.

- Ja smatram da su takve izjave vrlo opasne i mislim da skupljanje jeftinih političkih bodova na manjinama u 21. stoljeću u Hrvatskoj je doista jadno, ako se mene pita. A i opasno - rekao je.

Nije mogao izbjeći ni pitanja o uhićenjima zadnjih dana, među kojima su i neki sadašnji i bivši zaposlenici Grada.

- Što se tiče nekih zaposlenika, za njih smo dobili rješenje o odrađivanju istražnog zatvora tako da je za njih doneseno rješenje o suspenziji, odnosno privremenom udaljenju od službe. Riječ je o jednoj osobi zasad. Čekamo da za druge osobe dobijemo isto takvo rješenje. To su neki od prvih koraka, vidjet ćemo kako će se razvijat dalje - rekao je Tomašević.

Dodao je da će se provjeravati prijašnje javne nabave, te da će neke i oni sami provjeriti.

- Radit ćemo naravno i sami. Za to postoje institucije unutar grada Zagreba koje to provjeravaju ali kažem, ono što je ključno i to je bio jedan od prvih poteza koje smo napravili jest da cijelo povjerenstvo koje odlučuje o davanju javnih površina smo promijenili, nije ni jedan član ostao jer mislim da je to povjerenstvo itekako bilo problematično i da je problematično radilo svih ovih godina - rekao je.

Komentirao je i žičaru.

- Što se tiče žičare, mislim da se tu i dalje vode izvidi. Znate da sam i sam podnio kaznenu prijavu još prije više od pola godine. Isto tako, tražilo se uporabnu dozvolu od grada Zagreba, od inspektorata. Mislim da je žičara dobila osam uporabnih dozvola, međutim čeka još jednu. Tu se sada vodi jedan pravni spor oko toga je li žičara prometna infrastruktura ili ne. Ovisno o tome ćemo vidjeti na koji način djelovati jer ono što nam je svima u interesu je da se žičara, kakva god da je, preizgrađena, predimenzionirana, da se što prije otvori jer trenutno su tamo zapravo zaposleni ljudi i dignut je kredit, plaćamo kamate na taj kredit, a žičara ne radi. To je dosta velik problem za cijeli ZET, na čije ime je dignut kredit, ali onda isto tako i za cijeli grad Zagreb koji znate da subvencionira u vrlo velikom postotku zapravo ZET i da bez subvencije grada Zagreba ZET ne bi mogao funkcionirati - istaknuo je Tomašević.

Naveo je kako smatra, kao što se i njihov klub u Saboru izjasnio, da Kazimir Bačić više ne bio smio biti na čelu HRT-a, a što se tiče uhićenja, misli da uhićenja posljednjih dana nisu zadnja.

- Mislim da je ovo samo početak, da je ovo samo vrh sante leda. Ono što je tu sad ključno, jedna stvar. Naravno, presumpcija nevinosti vrijedi za sve koji su uhićeni. Ono što mislim da je ključno da ti postupci sudski traju što kraće i da se utvrdi krivnja ili da se utvrdi da krivnje nema, ali da ti postupci traju što kraće, a ne da traju sedam i više godina kao što smo imali priliku vidjeti kad smo imali niz uhićenja u gradu Zagrebu vezanih uz gradsku vlast prije sedam godina. Tu sudski epilog za brojne te slučajeve još uvijek nismo dobili, tako da to se ne smije ponoviti - zaključio je.