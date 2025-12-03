Obavijesti

News

Komentari 6
IDUĆE GODINE JOŠ 20

Tomašević se pohvalio novim tramvajem na ulicama: 'Do kraja godine bit će 20 novih'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Tomašević se pohvalio novim tramvajem na ulicama: 'Do kraja godine bit će 20 novih'
Foto: Grad Zagreb

Time je u Zagrebu sada u prometu više od polovice ugovorenih vozila iz najnovije serije. Riječ je o prvim novim tramvajima u gradu nakon 15 godina, što predstavlja važan iskorak u modernizaciji javnog prijevoza

Zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević, na svojem Facebook profilu pohvalio se novim niskopodnim tramvajem iz serije TMK 2400 koji je pušten u promet. Ove godine to je ukupno šesnaesti novi tramvaj na zagrebačkim ulicma.

- 16/40 u prometu! Do kraja godine stiže svih 20 novih tramvaja, a iduće godine još 20 - napisao je u objavi Tomašević.

ZELENA OAZA FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka
FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka

Time je u Zagrebu sada u prometu više od polovice ugovorenih vozila iz najnovije serije. Riječ je o prvim novim tramvajima u gradu nakon 15 godina, što predstavlja važan iskorak u modernizaciji javnog prijevoza. Do kraja godine planirana je isporuka svih 20 novih tramvaja, dok se sljedeće godine nastavlja isporuka dodatnih 20 vozila. 

AFERA HIPODROM Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tramvaj TMK 2400, proizveden u tvrtki Končar - Električna vozila d.d., dugačak je 20,8 metara i može prevoziti 115 putnika. Prilagođen je osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima, dodatna sigurnost omogućena je sustavom videonadzora, a tramvaji su opremljeni i  USB priključcima za punjenje mobilnih uređaja. 

Novi tramvaji opremljeni su i tehnološkim inovacijama poput sustava uštede energije i baterija koje omogućuju autonomnu vožnju u slučaju nestanka napona. Time se dodatno podiže pouzdanost cijelog sustava. Vrijednost ugovora za prvih 20 tramvaja iznosi 47,2 milijuna eura (s PDV-om), a sredstva su osigurana putem EU fondova kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO 2021.–2026.).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku
Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!

Najveći dobitak ostvaren u Hrvatskoj bio je u kategoriji 3+1, gdje je 262 dobitnika osvojilo po 21 euro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025