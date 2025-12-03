Tomašević se pohvalio novim tramvajem na ulicama: 'Do kraja godine bit će 20 novih'

Zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević, na svojem Facebook profilu pohvalio se novim niskopodnim tramvajem iz serije TMK 2400 koji je pušten u promet. Ove godine to je ukupno šesnaesti novi tramvaj na zagrebačkim ulicma.

- 16/40 u prometu! Do kraja godine stiže svih 20 novih tramvaja, a iduće godine još 20 - napisao je u objavi Tomašević.

Time je u Zagrebu sada u prometu više od polovice ugovorenih vozila iz najnovije serije. Riječ je o prvim novim tramvajima u gradu nakon 15 godina, što predstavlja važan iskorak u modernizaciji javnog prijevoza. Do kraja godine planirana je isporuka svih 20 novih tramvaja, dok se sljedeće godine nastavlja isporuka dodatnih 20 vozila.

Tramvaj TMK 2400, proizveden u tvrtki Končar - Električna vozila d.d., dugačak je 20,8 metara i može prevoziti 115 putnika. Prilagođen je osobama s invaliditetom i roditeljima s dječjim kolicima, dodatna sigurnost omogućena je sustavom videonadzora, a tramvaji su opremljeni i USB priključcima za punjenje mobilnih uređaja.

Novi tramvaji opremljeni su i tehnološkim inovacijama poput sustava uštede energije i baterija koje omogućuju autonomnu vožnju u slučaju nestanka napona. Time se dodatno podiže pouzdanost cijelog sustava. Vrijednost ugovora za prvih 20 tramvaja iznosi 47,2 milijuna eura (s PDV-om), a sredstva su osigurana putem EU fondova kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO 2021.–2026.).