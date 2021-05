Naše je pravo da tražimo od pročelnika i direktora gradskih poduzeća da daju mandat na raspolaganje. To je demokratska praksa u svim gradovima i državama. I Plenković je tražio od direktora javnih poduzeća da stave mandate na raspolaganje. Naše je pravo da ocjenjujemo njihov rad i da imenujemo nove pročelnike koje po zakonu moramo imenovati nakon javnog natječaja. Toga ćemo se i držati, rekao je Tomislav Tomašević, predstavnik političke platforme Možemo!, koji je u prvom krugu lokalnih izbora za čelnika Zagreba uvjerljivo pobijedio.

- Ionako idemo u preustroj Gradske uprave. 27 pročelnika ne može ostati jer neće biti 27 gradskih ureda. Nijedan grad na svijetu to nema. U državi imamo 16 ministarstava, a u gradu 27. Kako to uopće može biti, a da bude učinkovito? Spajat ćemo urede, raditi preustroj... - rekao je Tomašević te nastavio:

- Nećemo raditi ništa što je financijski neodgovorno. Ne bih sada govorio koje urede ćemo spajati. To moramo dogovoriti na razini Gradske skupštine. Četiri nova ureda su izglasana u zadnjem mandatu. Bit će sadržajno kompatibilni uredi koji su sada odvojeni. Neki imaju previše zaposlenih za poslove koji su sada nepotrebni, te ljude ćemo prebaciti onamo gdje su potrebni. Bit će ured za obnovu - nadodao je Tomašević.

A koji su to 27 pročelnika koji su na tim pozicijama od mandata pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

1. Miro Laco

Pročelnik je Ureda gradonačelnika od 2009. i bio je jedan od Bandićevih ljudi od najvećeg povjerenja, a s njim je u Gradu gotovo od samog početka. Rođen 1968. u Otoku kraj Sinja, pripada mnogobrojnim djelatnicima iz Sinjske krajine koji su godinama bili ili još jesu u upravljačkim strukturama Grada i Holdinga. Miro Laco je bio obuhvaćen i optužnicom oko Afere Agram.

2. Andrea Šulentić

Pročelnica je Stručne službe gradonačelnika. Šulentić je svjedočila na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja Milanu Bandiću u siječnju 2021. i ostalima optuženima u aferi Agram. Među stvarima za koje se Bandić i ostali terete su nezakonita zapošljavanja što je okolnost na koju je A. Šulentić svjedočila. Šulentić je za svog bivšeg šefa bila puna riječi hvale.

3. Ana Matijević

Pročelnica Matijević 2019. ocijenjena je "čistom peticom". Gradonačelnik ju je tad nagradio s tri dodatne plaće, odnosno s više od 50.000 kuna. U medijima se pisalo da je ona sama pisala obrazloženje za njezin rad, ali to u gradu nisu potvrdili. Ona nadzire rad gradske uprave i tvrtki.

4. Matea Topić

Pročelnica Ured za zastupanje Matea Topić, ujedno je i šefica Upravnog vijeća Parka Maksimir. U javnost je dospjela kad je smijenila ravnatelja Parka Maksimir Luku Čuljka, zbog prijave za zlostavljanja zaposlenice.

5. Sanja Jerković

Pročelnica zagrebačkog Ureda za strateško planiranje Jerković slala je dopis tadašnjem šefu, zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, a u kojem traži njegovu suglasnost za isplatu naknade za uspješnost.

Ured koji vodi pročelnica Cvjetko Jerković stoji i iza 13 milijuna kuna skupog projekta Ljeto na Savi koji je završio fijaskom, no Potraga nije uspjela doznati je li financijski nagrađena i za taj projekt. No zato su doznali kako su od 2017. do 2020. isplaćeni dodaci za uspješnost na radu za tri pročelnice i tri zamjenice pročelnika. Iznosi su varirali od 15.664 do čak 94.303 kuna bruto, a kod zamjenica pročelnica od 11.396 do 44.405 kuna bruto

6. Krešimir Ladešić

Pročelnik Ureda za opću upravu Krešimira Ladešića, je javnost više upoznala kad ga je novinarka RTL-a nazvala kako bi utvrdila možete li, zbog osobnih veza s bivšim gradonačelnikom Milanom Bandićem, dobiti posao u Gradu Zagrebu. Ladešić je odmah počeo spominjati natječaj, a potom zaključio kako njemu o njenom zaposlenju nitko ništa nije rekao.

7. Mirka Jozić

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu u zagrebačkoj gradskoj upravi, bila je jedna od najisturenijih suradnica Milana Bandića. Početkom prošle godine se našla u fokusu javnosti jer je tvrtka njezinog supruga, zaštitarska tvrtka Bilić-Erić, sklopila posao s gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove u vrijednosti od 12 milijuna kuna neto.

Osim toga, od ožujka 2019. u ZET-u radi i sestra pročelnice Jozić, Dragica Lupić.

8. Ivica Lovrić

Pročelnik ureda za obrazovanje Lovrić je bio jedan od ključnih Bandićevih suradnika i čuvara tajni. Zajedno s Bandićem dobio je dvije USKOK-ove optužnice zbog afere štandovi i aferi Cibona. Zbog uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca, Lovrić nije mogao postati pročelnik, već je mjesecima bio v.d pročelnika, unatoč kršenju brojnih propisa.

9. Vjekoslav Jeleč

Prije prelaska kod Bandića, bio je skupštinar HSLS-a. Nakon što je filmski producent svjetskog glasa Branko Lustig odlučio 2017. uskratiti potpis za ukidanje imena Trga maršala Tita, gradonačelnik Bandić se bio našao na mukama zbog većine u Skupštini, ali je rješenje je brzinski pronađeno. Lustig je ispao iz igre, a neurokirurg iz KB-a Dubrava ubačen je u nju i većina je spašena. Ubrzo nakon toga postao je pročelnik.

10. Romana Galić

U mandatu vlade Tihomira Oreškovića spominjala se kao kandidatkinja za ministarsku poziciju za socijalu. Prije pročelničke funkcije bila je dugogodišnja pomoćnica pročelnice zagrebačkog Gradskog ureda za socijalu.

11. Dejan Jaić

Pročelnika za poljoprivredu i šumarstvo je nakon 22 godine djelovanja u HSS-u, prešao je u redove Stranke rada i solidarnosti. 'Bandić me osvojio energijom, želim postati ministar', tvrdio je tad Jaić. Na zadnjim lokalnim izborima kandidirao se za gradonačelnika Vrbovca, izgubio je od svoje bivše stranke i SDP-a.

12. Zlatko Makar

Zlatko Makar službeno je izabran za šefa Gradskog ureda za upravljanje imovinom u siječnju 2021. Posebno je zanimljivo da je on bio ujedno i član HDZ-a.

13. Marina Zagorec

Pročelnica Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove u javnost je stupila kad je grad deložirao stanovnike Plinarskog naselja u Zagrebu 2019,. kad su ih selili u Petruševec.

14. Dinko Bilić

Pročelnik gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, bio je jako blizak Bandiću. Bilić je za dodjelu adventskih kućica rekao kako je 'sve transparentno i zakonito'.

15. Jasna Jezerčić Cvitković

Pročelnica gradskog ureda za katastar i geodetske poslove je ujedno i članica nadzornog odbora društva Blok Kvatrić što je oporba smatrala iznimno štetnim.

16. Pavle Kalinić

Pročelnik je Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Zagreba i bio je desna ruka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

17. Stipe Tutiš

Profesor povijesti Stipe Tutiš novi je pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika od 2019. Zamijenio je najdugovječnijeg šefa nekog gradskog ureda, Silvija Novaka, kojemu je dosad bio pomoćnik za pokretna i nematerijalna kulturna dobra te zaštitu prirode.



18. Renata Šimon

Pročelnica za mjesnu samoupravu, najviše posla je imala upravo nakon zagrebačkog potresa kad je morala detaljno objašnjavati kako je provedena nabava građevinskog materijala.

19. Daniela Juroš Pečnik

Pročelnica Gradskog ureda za financije, na adrese bivšeg gradonačelnika Milana Bandića te njegovih zamjenica Olivere Majić i Jelene Pavičević Vukičević poslala je dopis 2020. u kojem upozorava da je manjak u gradskom proračunu premašio milijardu kuna.

U dopisu se od čelnika gradskih ministarstava hitno traži striktno ograničavanje potrošnje, nepreuzimanje novih obveza, preispitivanje socijalnih i ostalih prava te pronalaženje drugih oblika financiranja.

20. Vesna Helfrih

Pročelnica gradskog ureda za branitelje. Bavila se svojim resorom, nije bila među najbližim suradnicima bivšeg gradonačelnika.

21. Danijela Habijanec

Pročelnica ureda za javnu nabavu. Branila je svoje kolege iz gradskih ureda, zavoda i službi da nisu čelnici tijela niti članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu niti su na bilo koji način uključeni u postupke javne nabave iz nadležnosti drugih gradskih ureda. Stoga ne postoji sukob interesa u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi, stoji u priopćenju i dodaje se da se na pročelnike ne primjenjuje niti odredba o sukobu interesa povezanih osoba iz tog zakona.

22. Mirjana Zubak

Pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije.

23. Milan Pavelić

Pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade. To je inače novoosnovani ured, u kojem sjedi i četiri pomoćnika pročelnika.

24. Milana Vuković Runjić

Izbor zagrebačke pročelnice za kulturu 2019. Milane Vuković Runjić izazvao je veliki otpor u dijelu kulturne javnosti jer su smatrali da ona zbog nekih svojih dosadašnjih poteza nije prava osoba za funkciju koja raspolaže sa 60 milijuna eura godišnje

25. Vesna Šimić

Vesna Šimić je pročelnica Gradskog ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju. Šimić je izuzetno mnogo putovala s gradonačelnikom, a upravo je ona bila s Bandićem dok je često odlazio u Rim.

26. Mila Jelavić

Bivša pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić postala je 2015. v.d. zamjenicom pročelnika za obrazovanje, kulturu i sport, a kasnije je preuzela pročelničku poziciju u Uredu za demografiju.

27. Mirjana Lichtner Kristić

Pročelnica Stručne službe Gradske skupštine. Bila je zadužena da Milan Bandić ima dovoljnu ruku u gradskoj skupštini kad se trebalo o nečemu glasovati. Pazila je da netko ne nedostaje.