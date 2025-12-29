Tomašević stoji iza zabrane Thompsonovog koncerta: 'Neću se povlačiti pred pritiscima'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je u ponedjeljak da stoji iza svoje odluke o zabrani drugog koncerta u Zagrebu pjevača Marka Perkovića Thompsona, a čiji je odvjetnički tim najavio podnošenje kaznene prijave USKOK-u zbog nedobivanja dozvole.

Odvjetnički tim pjevača Marka Perkovića Thompsona najavio je kaznenu prijavu protiv Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert u Zagrebu. Kao argument za kaznenu prijavu USKOK-u navodi da je Tomašević iz osobnog interesa postupao na štetu Grada Zagreba i njegova proračuna, tj. da je uskraćivanje dozvole za drugi koncert nanijelo financijsku štetu Gradu Zagrebu jer Arena nije bila u zakupu.

U razgovoru za HRT gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao kako u „zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert", i, dodao je "zanimalo bi ga koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava”.

Ponovio je da će, dok ima povjerenje Zagrepčana, donositi odluke koje smatra ispravnima, te da se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.

Tomašević je ponovio i kako pozdrav „Za dom spremni” smatra ustaškim i protuustavnim te da Grad Zagreb ima obvezu regulirati korištenje javnih, odnosno gradskih prostora.

„Nije stvar u pjesmi već u pozdravu. Nije točno da je pozdrav bio na svakom koncertu, nije ga bilo ni na siječanjskom nastupu na Trgu bana Jelačića“, rekao je gradonačelnik Zagreba, podsjetivši da je Ustavni sud 2020. ZDS proglasio protuustavnim.

Dodao je kako je koncert Marka Perkovića Thompsona ljetos na Hipodromu bio dopušten u dobroj vjeri, ustvrdivši kako "nije očekivao da će se u centru glavnog grada neometano pjevati ustaške pjesme ili predsjednik Sabora dozvoljavati ZDS u Saboru".

Tomašević smatra da zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao.

"Kada sam ih kritizirao, rekli su to je vaš problem jer ste dozvolili koncert; onda više koncerta u Zagrebu neće biti”, poručio je.

O porukama poslanim s Thompsonovog koncerta u subotu u Areni, gdje je aktualna vlast u Zagrebu nazvana 'ekstremnom ljevičarskom sektom', gradonačelnik Tomašević je kazao je da se 'neće spuštati na razinu uvreda', te poručio da se političke promjene događaju na izborima.

„Ako se (Marko Perković) Thompson želi politički angažirati, može osnovati stranku ili se priključiti postojećoj. I ja sam se angažirao prije osam godina“, rekao je.