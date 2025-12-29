Obavijesti

News

Komentari 1
'KONCERTA VIŠE NEĆE BITI'

Tomašević stoji iza zabrane Thompsonovog koncerta: 'Neću se povlačiti pred pritiscima'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tomašević stoji iza zabrane Thompsonovog koncerta: 'Neću se povlačiti pred pritiscima'
Zagreb: Obilazak obnovljene Prve ekonomske gimnazije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba podsjeća da je pozdrav 'Za dom spremni' protuustavan: 'Već u nizu gradova nije dozvoljen Thompsonov koncert, koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava?'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je u ponedjeljak da stoji iza svoje odluke o zabrani drugog koncerta u Zagrebu pjevača Marka Perkovića Thompsona, a čiji je odvjetnički tim najavio podnošenje kaznene prijave USKOK-u zbog nedobivanja dozvole.

Odvjetnički tim pjevača Marka Perkovića Thompsona najavio je kaznenu prijavu protiv Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert u Zagrebu. Kao argument za kaznenu prijavu USKOK-u navodi da je Tomašević iz osobnog interesa postupao na štetu Grada Zagreba i njegova proračuna, tj. da je uskraćivanje dozvole za drugi koncert nanijelo financijsku štetu Gradu Zagrebu jer Arena nije bila u zakupu.

GRADONAČELNIK O TUŽBI Tomašević: 'Kaznena prijava? Imam pitanje za Thompsonov tim. Prosvjed? Žao mi susjeda!'
Tomašević: 'Kaznena prijava? Imam pitanje za Thompsonov tim. Prosvjed? Žao mi susjeda!'

U razgovoru za HRT gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao kako u  „zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert",  i, dodao je "zanimalo bi ga koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava”.

Ponovio je da će, dok ima povjerenje Zagrepčana, donositi odluke koje smatra ispravnima, te da se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.

EVO ŠTO KAŽE Andrej Plenković se ogradio od poziva Thompsona da se ruši Tomašević. Poručio: Najjači sam
Andrej Plenković se ogradio od poziva Thompsona da se ruši Tomašević. Poručio: Najjači sam

Tomašević je ponovio  i kako pozdrav „Za dom spremni” smatra ustaškim i protuustavnim te da Grad Zagreb ima obvezu regulirati korištenje javnih, odnosno gradskih prostora.

„Nije stvar u pjesmi već u pozdravu. Nije točno da je pozdrav bio na svakom koncertu, nije ga bilo ni na siječanjskom nastupu na Trgu bana Jelačića“, rekao je gradonačelnik Zagreba, podsjetivši da je Ustavni sud 2020. ZDS proglasio protuustavnim.

Dodao je kako je koncert Marka Perkovića Thompsona ljetos na Hipodromu bio dopušten u dobroj vjeri, ustvrdivši kako "nije očekivao da će se u centru glavnog grada neometano pjevati ustaške pjesme ili predsjednik Sabora dozvoljavati ZDS u Saboru".

OTKRILI DETALJE PRIJAVE Thompson kreće s tužbama, Tomaševića će prijaviti Uskoku: 'Radio je iz osobnog interesa'
Thompson kreće s tužbama, Tomaševića će prijaviti Uskoku: 'Radio je iz osobnog interesa'

Tomašević smatra da zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao.

"Kada sam ih kritizirao, rekli su to je vaš problem jer ste dozvolili koncert; onda više koncerta u Zagrebu neće biti”, poručio je.

KOMENTAR IVANA PANDŽIĆA Thompson se politički aktivirao, ali opet prvo zbog svog interesa
Thompson se politički aktivirao, ali opet prvo zbog svog interesa

O porukama poslanim s Thompsonovog koncerta u subotu u Areni, gdje je aktualna vlast u Zagrebu nazvana 'ekstremnom ljevičarskom sektom', gradonačelnik Tomašević je kazao je da se 'neće spuštati na razinu uvreda', te poručio da se političke promjene događaju na izborima.

„Ako se (Marko Perković) Thompson želi politički angažirati, može osnovati stranku ili se priključiti postojećoj. I ja sam se angažirao prije osam godina“, rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'
'AKO ŽELE MIR'

Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'

Ruski predsjednik Vladimir Puti i njegov američki kolega Donald Trump su razgovarali u nedjelju uoči Trumpovog sastanka s ukrajinski predsjednikom Volodimirom Zelenskim
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom
Slavonac Nikola vraća vjeru u ljude: 'Cijelu sam noć na cesti čuvao ozlijeđenog psa...'
ZGAZILI GA I POBJEGLI

Slavonac Nikola vraća vjeru u ljude: 'Cijelu sam noć na cesti čuvao ozlijeđenog psa...'

Požega: Nikola Marijanović (32) spasio je psa kojeg je netko zgazio i pobjegao. Čekao je satima da vlasnik dođe po njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025