Obavijesti

News

Komentari 15
A ŠTO SMRDI?

Tomašević tvrdi da smrad nije bio zbog bušenja na Jakuševcu: 'Radovi su završili 24. rujna'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tomašević tvrdi da smrad nije bio zbog bušenja na Jakuševcu: 'Radovi su završili 24. rujna'
Zagreb: 14. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Radovi su stali 24. rujna, tako da očito to ne može imati veze, rekao je Tomašević odgovarajući na novinarsko pitanje o snimkama odlagališta koje je udruga objavila, tvrdeći da su postavljene cijevi iza približno 50 plinskih zdenaca uzrok neugodnih mirisa

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević opovrgnuo je u četvrtak tvrdnje udruge za zaštitu okoliša Jakuševec da su plinski zdenci na odlagalištu otpada uzrok neugodnih mirisa početkom listopada u Zagrebu, poručivši da su radovi na zdencima završili deset dana prije toga.

"Radovi su stali 24. rujna, tako da očito to ne može imati veze”, rekao je Tomašević odgovarajući na novinarsko pitanje o snimkama odlagališta koje je udruga objavila, tvrdeći da su postavljene cijevi iza približno 50 plinskih zdenaca uzrok neugodnih mirisa.

Objasnio je da su građevinski radovi na bušenju zdenaca provedeni na temelju nalaza vještaka iz kraja 2025. godine, koji je utvrdio uzroke odrona na Jakuševcu i potrebu za intervencijama kako bi se spriječilo ponavljanje takvih događaja.

19. VRTIĆ U MANDATU VIDEO Tomašević: 'I dalje ne znamo što smrdi u Zagrebu'
VIDEO Tomašević: 'I dalje ne znamo što smrdi u Zagrebu'

Dodao je da se bušenje zdenaca ne provodi tijekom razdoblja pojačanih kiša i zime.

Nakon odrona na Jakuševcu 2023. godine Grad je naručio da Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” jednom tjedno, uz postojeće mjerne postaje, provodi dodatna mjerenja različitih plinova kako bi se utvrdili mogući rizici za zdravlje građana i kvalitetu života. 

Prema Tomaševićevim riječima, na mjerenjima provedenima u utorak nisu zabilježena prekoračenja vrijednosti merkaptana, sumporovodika i drugih mjerenih plinova.

"Da bi bilo povezano, onda bi valjda na mjerenjima na Jakuševcu se to pokazalo", poručio je Tomašević. 

SMRDI, SMRDI, UŽASNO SMRDI... Smrad se širi Zagrebom, a HDZ proziva Tomaševića: 'Gdje je obećana sanacija Jakuševca?'
Smrad se širi Zagrebom, a HDZ proziva Tomaševića: 'Gdje je obećana sanacija Jakuševca?'

Tomašević je ranije ovog tjedna rekao da nadležne institucije još nisu utvrdile uzrok intenzivnih neugodnih mirisa koji su se početkom listopada širili Zagrebom. Dodao je da danima nije bilo novih prijava.

Govoreći o idejnom projektu novog stadiona Maksimir, Tomašević je rekao da žalbeni postupak još traje te ponovio da konačno rješenje treba biti u skladu sa stručnim kriterijima, ali i prihvatljivo navijačima i građanima.

"Na kraju trebamo naći rješenje zajedno - Vlada i Grad kao suinvestitori jer ne može se graditi stadion niti bez Grada niti bez Vlade", poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Pogledajte fotke nereda u Splitu
GRAD NIJE SPAVAO

Pogledajte fotke nereda u Splitu

SPLIT - Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 ljudi.
KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026