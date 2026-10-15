Tomašević tvrdi da smrad nije bio zbog bušenja na Jakuševcu: 'Radovi su završili 24. rujna'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević opovrgnuo je u četvrtak tvrdnje udruge za zaštitu okoliša Jakuševec da su plinski zdenci na odlagalištu otpada uzrok neugodnih mirisa početkom listopada u Zagrebu, poručivši da su radovi na zdencima završili deset dana prije toga.

"Radovi su stali 24. rujna, tako da očito to ne može imati veze”, rekao je Tomašević odgovarajući na novinarsko pitanje o snimkama odlagališta koje je udruga objavila, tvrdeći da su postavljene cijevi iza približno 50 plinskih zdenaca uzrok neugodnih mirisa.

Objasnio je da su građevinski radovi na bušenju zdenaca provedeni na temelju nalaza vještaka iz kraja 2025. godine, koji je utvrdio uzroke odrona na Jakuševcu i potrebu za intervencijama kako bi se spriječilo ponavljanje takvih događaja.

Dodao je da se bušenje zdenaca ne provodi tijekom razdoblja pojačanih kiša i zime.

Nakon odrona na Jakuševcu 2023. godine Grad je naručio da Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” jednom tjedno, uz postojeće mjerne postaje, provodi dodatna mjerenja različitih plinova kako bi se utvrdili mogući rizici za zdravlje građana i kvalitetu života.

Prema Tomaševićevim riječima, na mjerenjima provedenima u utorak nisu zabilježena prekoračenja vrijednosti merkaptana, sumporovodika i drugih mjerenih plinova.

"Da bi bilo povezano, onda bi valjda na mjerenjima na Jakuševcu se to pokazalo", poručio je Tomašević.

Tomašević je ranije ovog tjedna rekao da nadležne institucije još nisu utvrdile uzrok intenzivnih neugodnih mirisa koji su se početkom listopada širili Zagrebom. Dodao je da danima nije bilo novih prijava.

Govoreći o idejnom projektu novog stadiona Maksimir, Tomašević je rekao da žalbeni postupak još traje te ponovio da konačno rješenje treba biti u skladu sa stručnim kriterijima, ali i prihvatljivo navijačima i građanima.

"Na kraju trebamo naći rješenje zajedno - Vlada i Grad kao suinvestitori jer ne može se graditi stadion niti bez Grada niti bez Vlade", poručio je.