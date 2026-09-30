Tomašević: Za poništenje natječaja za stadion Maksimir treba pričekati žalbeni rok

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u srijedu je poručio da za poništenje međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog stadiona Maksimir, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok.

"Treba pričekati ponedjeljak, čini mi se kada istječe žalbeni rok, jer se svih 87 natjecatelja koji su se natjecali na tom međunarodnom natječaju može žaliti", izjavio je gradonačelnik novinarima, upitan može li se raspisati novi a prije toga pravno poništiti međunarodni natječaj na kojem je Studio VG13 iz Milana 24. rujna proglašen pobjednikom.

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Njihovo rješenje izazvalo je oprečna mišljenja u javnosti, a negativan stav iznijeli su navijači. Na taj natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja.

Gradonačelnik Tomašević podsjetio je da su Grad Zagreb i Vlada suinvestitori te ponovio da će sjesti oko toga s Vladom, što nisu mogli ovih dana zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Kaže i da to sada nije nešto hitno u smislu kada još nije ni odluka pravomoćna, jer se treba pričekati da istekne žalbeni rok.

Novinarima je odgovorio da se na temu stadiona nije čuo s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem koji je danas rekao kako je stav Vlade da je potrebno pronaći razloge za poništenje natječaja za novi maksimirski stadion s obzirom na to da je, iako arhitekti rješenje smatraju sjajnim, važno uzeti u obzir i stav građana i navijača koji traže kvalitetnije rješenje.

Tomašević kaže kako je očito da, iako je struka podržala prvonagrađeno idejno rješenje novog nogometnog stadiona Maksimir i SRC Svetice Studija VG13 iz Milana, da je velika većina javnosti protiv prvonagrađenog rješenja, a posebice navijači koji će biti korisnici stadiona, te da trebaju naći rješenje da se to uvaži.

Na pitanje je li on za novi natječaj ili da se izabere neko od rješenja na postojećem natječaju, Tomašević je rekao da su sve opcije otvorene ako su one pravno dozvoljene.

Ponovio je da se slaže s predsjednikom Dinama Zvonimirom Bobanom o tome da treba naći balans između onoga što je mišljenje struke i onoga što je mišljenje onih koji će koristiti stadion.