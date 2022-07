Tomašević: Zadovoljan sam ocjenom kreditnog rejtinga Zagreba od stranih agencija

Zadovoljan sam ocjenom kreditnog rejtinga Grada Zagreba i Holdinga, koja je unaprijeđena za dva stupnja od strane agencije Moody's, drago mi je da je prepoznata stabilizacija, razduživanje, financijsko dobro upravljanje i da se to odrazilo na poboljšanje kreditnog rejtinga, istaknuo je na početku redovne konferencije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Obzirom na inflaciju i velike financijske izazove u budućnosti, dodao je, tim više je bitno da je došlo do financijske stabilizacije.

Osvrnuo se na organizaciju nadolazećeg Adventa.

- Znate da smo započeli s novim modelom organizacije Adventa, koji je malo različit od prošle godine, uvodimo i organizaciju manifestacija uz najam površina. Podsjećam da je natječaj otvoren do 31. srpnja, dakle još ovaj tjedan - rekao je.

Zamjenica Danijela Dolenec je najavila sajmove zdravlja koji počinju na jesen.

- Radi se o javnozdravstvenim akcijama u gradskim četvrtima, seriji susreta s građanima, a kojim se Grad Zagreb želi uključiti u aktivnosti koje se tiču prevencije i rane intervencije. Cilj je da zdravstveni stručnjaci budu dostupni na tjednoj razini građanima, neke od akcija su nutricionističko savjetovanje, klasično mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, savjetovanje za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju, radionice usmjerene predškolskoj i školskoj djeci s fokusom na zdravu prehranu... - navela je.

'Trenutno nema problema što se tiče vodoopskrbe'

Na pitanje hoće li se zbog suša gasiti fontane te hoće li doći do redukcije vode Tomašević je poručio kako nema nikakvih problema trenutno što se tiče vodoopskrbe.

- Znate da je potrošnja vode tijekom ljeta u Gradu Zagrebu smanjena jer je dio stanovnika na moru i drugim lokacijama, prava potrošnja će biti povećana kada se ljudi vrate u rujnu, ali za sada se ne očekuju nikakve redukcije ni probleme - rekao je.

Ako će biti potrebe, dodao je, razmotrit će i opciju gašenja fontana.

Vezano za proces zbrinjavanja otpada, gradonačelnik je istaknuo kako su odabrali putem javne nabave proizvođača vrećica, koje su trenutno u proizvodnji, da se s trgovačkim lancima potpisuju ugovori, radi na postavljanju boxeva i izdavanju rješenja za njihovo postavljanje.

- Dogovaraju se prvi pilot projekti podzemnih spremnika u centru Grada koji će do kraja rujna biti postavljeni na nekoliko lokacija, svi procesi idu svojim tijekom - rekao je.

'Hitno moramo povećati i unaprijediti vozni park što se tiče tramvaja, neki voze koji su stariji od mene'

Govoreći o sastanku s ministrom prometa Olegom Butkovićem, gradonačelnik je istaknuo kako su, među ostalim, razgovarali o kupnji novih tramvaja.

- S obzirom da Grad Zagreb ima problem s voznim parkom tramvaja, zadnja kupnja je bila prije 15 godina, prosječna starost tramvaja je 25 godina, ima nekih koji voze, a koji su stariji od mene, tako da moramo hitno povećavati i unaprjeđivati vozni park što se tiče tramvaja - rekao je.

Zbog obveza neće na otvaranje mosta

Vezano za probleme u Čistoći, Tomašević je naglasio kako je od 87 kamiona u jednom trenutku njih 30-ak bilo neispravno, ali da su uspjeli stabilizirati odvoz otpada.

- Pet godina nije kupljen niti jedan novi kamion i zato smo krenuli u kupnju, ali obzirom na rokove isporuke od godinu dana i više, nažalost, moramo isto tako i unajmiti kamione. Selekcijski postupak za zapošljavanje je u tijeku, iz dana u dan se zapošljavaju novi operativni radnici, kao i vozači - poručio je.

Pozivnicu za otvorenje Pelješkog mosta je dobio, ali neće ići.

- Obzirom na obveze neću se moći odazvati, ali će biti predstavnici Kluba - rekao je.

Upitan hoće li ići na godišnji odmor, Tomašević je kazao kako se nada da će uspjeti "uhvatiti" tjedan dana između Sinjske alke i blagdana Velike Gospe.

'Politički performans'

Zagrebački Mostovci najavljuju kaznenu prijavu protiv gradonačelnika i odgovornih osoba zbog milijunskih gubitaka Plinare.

- Vidio sam da zastupnik Goluža u medijima tvrdi da nije moja krivnja, ali jest moja odgovornost. Kao prvo, ne može biti moja kaznena odgovornost ako nema krivnje, to su elementarne činjenice u pravu. Tako da me baš zanima vidjeti tu kaznenu prijavu, nadam se da ću vidjeti kako su to sročili, očito se radi o političkom performansu - poručuje Tomašević i podsjeća kako je nova vlast naslijedila štetni ugovor potpisan s opskrbljivačima od strane bivše Uprave te gubitak od 360 milijuna kuna.

- I unatoč neplaćanju računa, mi cijelu zimu nijednom poslovnom korisniku nismo prekinuli opskrbu plinom i preživjeli smo to te apsorbirali gubitak. To je moja odgovornost što je Plinara Opskrba opstala cijelu zimu unatoč katastrofalno teškim uvjetima, koje sam, nažalost, naslijedio od stare gradske uprave - naglasio je dodavši kako je sva dokumentacija interne kontrole proslijeđena nadležnim istražnim institucijama.

