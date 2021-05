Prije nego što je stekao povjerenje 200.000 Zagrepčana koji su za njega glasali na izborima, novi gradonačelnik metropole Tomislav Tomašević, svojom jednostavnošću i pristupačnošću već je davno pridobio simpatije i poštovanje svojih susjeda i poznanika. Iako sinoć u njegovom kvartu nije bilo pretjeranog slavlja, Trešnjevčani su danas puni nade i optimizma kakvog nisu imali zadnjih 20-ak godina.

Pogledajte video

- Tomašević je divan. Mislim da će nam sada biti bolje, puno bolje nego kada je Bandić bio na vlasti. Vjerujem da će se novi gradonačelnik držati svoje riječi. Praznih priča i obećanja nam je već preko glave, želimo promjenu. Posebno naša djeca, oni trebaju živjeti u normalnim uvjetima i poštivati svakoga, ne samo jednu stranu. Bilo je dosta toga zadnjih 30 godina - rekla nam Mladenka, prodavačica u obližnjem kvartovskom dućanu, oduševljena što će upravo taj jednostavni čovjek iz kvarta sada voditi njen grad. Poznaje ga ona dobro, iako ne zalazi često u njihov dućan, Mladenka nam kaže da kad god je u blizini - stane i popriča, čak i kada nije bio u utrci za gradonačelnika zanimalo ga je sve o njegovim sugrađanima.

- Tomislav će imati pune ruke posla, ali treba mu dati vremena. Ne može sve probleme riješiti u godinu dana, ako smo već 20, 30 godina trpili isto, možemo mu pružiti priliku. Neka sve bude 'korak po korak', ali pošteno - rekla je.

Na ulazu u Valjavčevu 8, sreli smo i Tomaševićevog susjeda Franju Vedrinu (72). Franjo je u tu zgradu uselio još 1970-ih, a godinama je radio u zagrebačkoj Čistoći kao komunalni djelatnik. Danas je u mirovini. Popričali smo s njim pred zgradom gdje je došao zapaliti cigaretu o novom gradonačelniku i starom susjedu.

- Pa sjećate li se vi kada su bile poplave u Zagrebu? Susjedu dolje poplavio je cijeli stan, voda je bila do koljena! Svi smo se odmah angažirali kako bi izbacili vodu, a Tomašević je jedan od prvih koji mu je došao pomoći. Svi smo ostali do sitnih noćnih sati, dok god nismo izbacili svu vodu van iz stana. Mogu vam i snimke pokazati. Ispred njihovih vrata često znaju biti njegove blatnjave cipele, jer je stalno negdje i nešto radi, nije mu se problem zaprljati. Kada su se doselili u našu zgradu, uglavnom su ga on i supruga sami uređivali. Bilo je tu majstora, ali je i Tomašević zasukao rukave. Sve vam govori činjenica da novi gradonačelnik Zagreba živi u stančiću od 40-ak kvadrata. Sasvim jednostavan i normalan dečko - kazao nam je Franjo i otkrio kako je nekoliko puta znao dolaziti i kod njih na kavu, ali i da su znali popiti rakijicu u stražnjem dvorištu zgrade.

Pogledajte video

- Njihov stančić je potpuno jednostavan i skroman, nema tamo ničeg spektakularnog. Znali smo katkad poslije radova popiti i rakijicu iza u dvorištu. Kažem vam ja, bolje dobar susjed nego loš brat - kroz smijeh nam je ispričao njegov susjed Franjo.

Ostali smo još neko vrijeme 'čakulati' ispred zgrade o svemu i svačemu. Iako je više desnije orijentiran, kaže da mu to nikad ništa dobrog nije donijelo. I on je u svojim poodmaklim godinama željan promjene, željan toga da njegovi prijatelji umirovljenici više ne žive na rubu siromaštva... Vjeruje kako će se uskoro i to promijeniti, jer na mladima svijet ostaje. A njegov susjed, dečko iz kvarta i novi gradonačelnik Zagreba, prvi je korak ka tome.