Tomaševiću malo fali, Selak Raspudić će trebati pravo čudo

Suze radosnice, vrisak oduševljenja, zagrljaji, vesela glazba. Tako je izgledala atmosfera u stožeru Možemo i SDP-a u tvornici nakon što su objavljene i prve izlazne ankete. A onda se takva dobra atmosfera i nastavila. Prije izbora, kada su sklopili koaliciju sa SDP-om, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je poručio da će rasturiti na izborima. U međuvremenu je došla afera Hipodrom, ali i uhićenje Mile Kekina, ali ipak su uspjeli "rasturiti" na izborima. Tomašević je osvojio 47,4 posto glasova u prvome krugu, što je čak i nešto bolji rezultat nego prije četiri godine. Ali ipak nije uspio pobijediti u prvom krugu, nego će to morati potvrditi za dva tjedna protiv nezavisne Marije Selak Raspudić koja je osvojila 15,7 posto glasova.

Iako je Selak Raspudić ušla u izbornu utrku tek netom prije izbora, ostvarila je bolji rezultat u prvome krugu nego Miroslav Škoro prije četiri godine koji je osvojio nešto više od 12 posto glasova. Svi ostali kandidati su ostali poprilično ispod. U jednom trenutku se činilo da bi HDZ-ov Mislav Herman mogao doći do drugog kruga, ali on je završio treći s 13 posto glasova. Davor Bernardić je završio ispod osam posto glasova, Tomislav Jonjić na 6,5 posto, a Bandićevi bivši suradnici su doživjeli fijasko. Ivica Lovrić je dobio oko pet posto glasova, a Pavle Kalinić niti četiri posto.

I sama Selak Raspudić je svjesna da bi joj trebalo čudo da pobjedi u drugom krugu. Kada bi se to čudo ipak zbog nečeg dogodilo, Zagrepčani bi već sljedeće godine opet mogli ići na izbore. Koalicija Možemo i SDP-a je uspjela osvojiti većinu i u gradskoj skupštini, pa Selak Raspudić i da ujedini sve druge zastupnike ne bi imala dovoljno za donošenje važnih odluka. No, Selak Raspudić koja se prvo profilirala na predsjedničkim izborima, vjerojatno će ovo iskoristiti za svoju političku profilaciju.

Tomašević ju je i podbo u svom pobjedničkom govoru poručivši da se on godinama bavi Zagrebom, a nije počeo učiti o komunalnim problemima prije koji mjesec.

- Hvala svima koji ste glasali za našu zajedničku listu Možemo! i SDP i osigurali nam stabilnu gradsku većinu. To znači da naše izmjene GUP-a unatoč otporu građevinskog lobija idu dalje, to znači da svi veliki kapitalni projekti koji su bitni za kvalitetu života naših građana idu dalje. Malo je falilo da pobijedimo u prvom krugu i za gradonačelnika. Hvala svima koji ste mi danas dali glas i pozivam vas da to napravite ponovno za dva tjedna jer još ništa nije gotovo. Treba ovaj sljedeći mandat to još potvrditi. Svima vama koji ste glasali za neke druge kandidate, pozivam i vas da me podržite za vas tjedna. Ovaj prošli mandat je bio oporavak grada na rubu bankrota, a iduće četiri godine bit će za grad razvoja. Svaki vaš glas nam je bitan da što jače i više se možemo boriti za grad Zagreb. Ja se već borim već desetljećima i nisam kao neki otkrio komunalne teme tek jučer. Nikakve prijetnje nas neće moći zaustaviti - poručio je Tomašević u pobjedničkom govoru.

Pozornicu je napustio s pjesmom Hladnog piva "Bačkizagre stuhpa šeja" koja se percipira kao početak problema Mile Kekina i stranke s Nikicom Jelavićem i aferom u Istri. Nakon toga je uslijedio veoma emotivan trenutak. Gradonačelnik Zagreba se bacio u zagrljaj svojim roditeljima koji su mu u publici davali potporu. Tomaševićev otac je inače pravaš, a Tomašević je rekao da već osam godina ne pričaju o politici.

-Jako sam ponosan. Ova kampanja bila je prljava, dogodila se politički montirana istraga. Kad čovjek radi pošteno, kad je iskren i trudi se, teško mu je nešto pronaći, pa se onda namješta. To su političke igre. Kad se pogleda tajming, šire se poluinformacije. Ja kao roditelj znam što je istina. Savjetovat ću mu da radi kao i dosad. Moje osobno mišljenje je da je Selak Raspudić pametna i dobra kao kandidatkinja za predsjednicu države, ali kao gradonačelnica, kad imate posla s raznim ljudima, ne mislim da je to za nju niti da će se snaći - rekao je njegov otac Smiljan za 24sata.

Marija Selak Raspudić kaže da ne odustaje od borbe u drugom krugu i da je to sasvim nova politička bitka. Ponosna je na ljude koji su s njom ušli u gradsku skupštinu.

- Izrazito sam ponosna na ovaj tim i i na ljude koji po prvi puta postaju zastupnici. Izrazito smo zadovoljni rezultatima. Ovo je nova politička opcija i ovo su prvi izbori u gradu na koje smo izašli i sada smo već drugi. Ostavili smo moćne igrače iza sebe, pa i HDZ. Prava borba tek počinje - poručila je Selak Raspudić.

Iako je novo lice, očito su joj građani vjerovali više nego onima koji su duže na sceni ili iza sebe imaju političke stranke. Zanimljivo je da je HDZ-ov Mislav Herman još prije koji dan pozivao da se svi izjasne koga će podržati u drugome krugu, te pozvao sve oporbene da se ujedine u drugome krugu protiv Tomaševića. U izbornoj noći je čestitao, ali kada su ga upitali hoće li pozvati birače HDZ-a da daju glas Mariji Selak Raspudić, to nije htio učiniti.

- Pozvat ću ih da glasuju po svojoj savjesti - rekao je Herman koji je ipak ostvario lošiji rezultat nego je očekivao. Osim što su vidjeli njega u drugome krugu, HDZ je očekivao 10-ak mandata. Iako su druga po snazi lista u skupštini, taj broj nisu dostigli.

Kalinić je bio vidno razočaran, a Davor Bernardić je poručio da "život ide dalje". Bernardić će zaista ponijeti etiketu gubitnika jer iako je od rane mladosti u politici, nije dobio niti jedne izbore osim unutarstranačkih dok je bio u SDP-u. Zadovoljan je pak bio Tomislav Jonjić koji je došao do 6,5 posto.

- Kao ni nakon predsjedničke kampanje, niti sada neću pozivati svoje birače za koga da glasuju jer ja nisam vlasnik tih glasova - rekao je Jonjić koji ne očekuje ipak da će oni podržati Tomaševića.

Tomašević je poručio da ih sada neće moći zaustaviti jer imaju većinu. Obećao je razvoj, borbu s lobijima i nastavak kapitalnih projekata u metropoli.

Selak Raspudić je poručila da sada prava borba s Tomaševićem tek počinje i da se neće moći izvlačiti da su njegovi protivnici iz struktura Milana Bandića.