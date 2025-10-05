Tomislav i Marko heroji su iz Vladislavaca: 'Ušli smo u vatru i dim da izvučemo četvero djece'

Strašna drama odvijala se u subotu predveče u Ulici kralja Zvonimira u selu Vladislavci nedaleko od Osijeka. Četvero male djece ostalo je zarobljeno u dimu i vatri u zaključanoj kući u kojoj su ih ostavili roditelji kako bi otišli u trgovinu. Djeca u dobi od 2, 4, 6 i 7 godina igrala su se sama kod kuće, a onda je jedno od njih došlo do peći na drva te na vatri zapalilo nekakav materijal. Veoma brzo malom se prostorijom u trošnoj i staroj kući proširila vatra, koja je zahvatila i strop od štukature. Da nije bilo dvojice prisebnih, ali i hrabrih susjeda, djeca bi izgorjela. Samo su ih sekunde dijelile od tragične smrti.

Pokretanje videa... 03:21 Požar na obiteljskoj kući u Vladislavcima | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

- Ti ljudi imaju četvero djece. Mislim da je troje s posebnim potrebama. Bio sam u dvorištu popodne, spremao.

Čuo sam tu djecu kako viču s prozora, no budući da oni često tako viču, nisam odmah reagirao. Onda mi je supruga doviknula da im se dimi iz kuće. Istrčao sam, došao do prozora kraj kojeg su oni stajali te porazbijao stakla da ih izvučem. No najmanjeg, dvogodišnjaka, nije bilo. Kuća je već bila puna dima i plamen se proširio. Vrata kuće bila su zaključana i shvatio sam da ih moram obiti. Nakon što sam ih razbio, ulazak kisika u kuću dodatno je rasplamsao vatru i raširio gusti crni dim. Pokušao sam ući, ali sam brzo izašao jer me dim gušio. Dozivao sam susjeda Marija u pomoć jer sam se bojao da ću zakasniti izvaditi najmanje dijete - još uzbuđen opisuje Tomislav Zeko (37), koji je uspio dozvati susjeda Marija Korova u pomoć.

- Čuo sam da me Tomislav doziva. Vikao je da pozovem vatrogasce i Hitnu. Vidio sam da je kuća u plamenu, dim suklja kroz prozore. Već je izvadio troje djece i razvalio vrata. Govorio mi je da je unutra ostao najmanji dječak. Srce mi se steglo. U dva navrata sam pokušao ući u kuću, ali prošao sam par metara i morao izaći; ništa se nije vidjelo i dim me gušio. Dozivao sam malenog dok sam bio unutra. Čuo sam ga kako jeca ili kašlje, ne znam više, pa sam shvatio da je u sobi do ulice. Vatra mi nije dala da prođem do te druge sobe, pa sam rekao Tomi da idem kroz prozor. Uskočio sam unutra i doslovno ga napipao jer se ništa nije vidjelo - kaže Marijo (31) te dodaje kako je tih nekoliko minuta djelovalo beskrajno dugo.

- Na trenutak smo obojica dvojili hoćemo li ući u tu vatru i dim ili ne, jer obojica imamo po troje svoje male djece, pa ti razum govori da to nije pametno, ali je Mario ušao i, nasreću, brzo našao malenog. Dvogodišnjak je minimalno desetak minuta bio u tom gustom dimu; već je bio klonuo, gubio je svijest, čak mu je i kosica počela nagorijevati; sav je bio crn u licu i po rukama. Mislili smo da je gotov, a kad smo vidjeli da je još živ, odahnuli smo. Da je još nekoliko sekundi bio u toj kući, ugušio bi se i izgorio - prisjeća se najtežih trenutaka u svom životu Tomislav, koji je sa susjedom Marijem spasio troje mališana od sigurne smrti.

- Tek sam poslije shvatio da su ta djeca mogla izgorjeti, pa me stresao šok. Ne razmišljaš u tom trenutku baš. Samo znam da sam stalno u glavi imao tog malenog i nisam ga mogao ostaviti - dodaje Marijo.

Čim su iz goruće kuće izvukli i najmanje dijete, supruge dvojice heroja priskočile su u pomoć djeci i najmanjeg mališana dozvale k svijesti, malo ga umile i pazile da diše. Pozvali su i Hitnu pomoć, koja je u bolnicu odvezla svih četvero djece. Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara na susjednu kuću, ali je u unutrašnjosti ove sve izgorjelo. U međuvremenu su na mjesto događaja došli i roditelji djece, koji su pitali okupljene gdje su djeca. Susjedi kažu kako su djecu ostavili samu na najmanje pola sata.

- Nikad nisam osjetio takvu navalu straha i adrenalina u isto vrijeme. Bio sam i ljut, jer to nije prvi put da roditelji ostave djecu samu - kaže Tomislav.

- Žena i ja smo samo na nekoliko minuta otišli u trgovinu. Djeca su spavala, pa smo mislili da neće biti nikakvih problema. Sad su nam ih uzeli i smjestili u dom, ali ići ćemo po njih čim sredimo kuću da opet bude za život - kazao nam je otac četvero spašenih mališana, koje su nakon pregleda u bolnici pustili.

Ova obitelj živi u skromnim uvjetima u državnoj kući, koju su dobili na korištenje.

- Vrlo sam zahvalan susjedima što su mi spasili djecu. Ne znam što bih im rekao. To su vrlo dobri dečki, znam ih jer žive preko puta nas. Hvala im što su izložili svoj život da spase moju djecu - dodao je.