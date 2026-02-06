Tomislav Šuta o prvoj godini mandata: 'Uveli smo besplatan prijevoz za onkološke pacijente'

U Splitu je uskoro Krnjeval. Što je novo u odnosu na prošlu godinu?

Novost je da nam se prvi put nakon mnogo godina vraćaju županijske maškare, uključuju se udruge i udruženja građana, kao i sudionici iz drugih dijelova Dalmacije te Bosne i Hercegovine. Želja nam je Krnjevalu vratiti staru slavu, osobito u godini u kojoj obilježavamo stotu obljetnicu njegove moderne obnove. Pripremili smo bogat glazbeni program na više gradskih lokacija, od Obrova i Prokurativa do Peškarije i Pazara, uz nastupe Jasne Zlokić, Giuliana i Diktatora, Vojka V i drugih izvođača. Vizualni identitet i dio programa inspirirani su razdobljem art décoa, Tijardovićevom operetom 'Mala Floramye', čime dodatno naglašavamo povezanost Krnjevala s kulturnom i povijesnom baštinom Splita.

Krajem 2025. uspjeli ste osigurati većinu za gradski proračun iako politička situacija u Vijeću nije bila stabilna. Je li proračun donesen kompromisima ili političkim trgovinama te gdje povlačite granicu?

Svaki politički kompromis koji ide na korist građana je dobar. Iako osobno darovnicu i buduću prenamjenu Hotela Zagreb na Duilovu, a što je bio uvjet potpore proračunu, ne bih nužno nazvao kompromisom. Riječ je o jednoglasnoj inicijativi Gradskog vijeća i o politikama za starije koje sam osobno zastupao u kampanji, a zastupam i dalje.

Dom za starije jedna je od najosjetljivijih tema u Splitu. U kojoj je fazi realizacija i kad građani mogu očekivati konkretne rezultate?

Obećao sam dva doma za starije u mandatu i zato sam odmah nakon preuzimanja dužnosti gradonačelnika pokrenuo javni natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Centar za starije na Pazdigradu. To su složeni projekti i ne želim davati neozbiljna obećanja, ali prvi put se sustavno radi na rješavanju tog problema. Što se tiče granice, povlačim je kad javni interes prijeđe u osobni.

Je li Grad zakazao u skrbi za starije ili je problem u državnom sustavu?

Činjenica je da iz prethodnog razdoblja nismo naslijedili niti jedan gotov projekt ni dokumentaciju. U Splitu se desetljećima nije izgradio novi dom za starije i taj se problem jednostavno gurao pod tepih. O tome sam otvoreno govorio i upravo zato smo skrb za starije i nemoćne postavili među glavne prioritete ovog mandata. Ovakvi projekti ne mogu se riješiti bez države, ali ključno je da Grad napravi svoj dio posla i pokrene stvari, što se napokon i radi.

Smatrate li da je taj proračun više "razvojni" ili "politički"?

Razvojan je koliko je u ovom trenutku mogao biti s obzirom na dokumentaciju koju smo zatekli. Nažalost, gotovo ništa nije bilo pripremljeno pa smo sve velike projekte koje smo zamislili morali početi iznova i u proračunu osigurati sredstva za projektiranje. Uzmite za primjer priuštivo stanovanje. Mi smo prva gradska uprava koja se ozbiljno uhvatila u koštac s tim problemom. Odmah smo prionuli na posao, pronašli adekvatne lokacije i osigurali sredstva za projektiranje stanova za mlade. Osim toga, prije nekoliko dana pokrenuli smo javno savjetovanje o najmu stanova u vlasništvu Grada. Proračun je politički utoliko što smo donijeli neke, rekao bih, civilizacijske odluke za građane, o kojima se ranije uopće nije ni razmišljalo.

Koliko je stvarna moć gradonačelnika Splita, a koliko je ona ograničena Gradskim vijećem i interesnim skupinama?

Gradsko vijeće donosi odluke i bez većine se ne može. Međutim, kad jasno komunicirate projekte i osigurate sredstva, onda je prostor za bilo kakve pritiske znatno manji. Moj fokus je da Grad odradi ono što je u njegovoj nadležnosti, a da se s državom i drugim partnerima rješavaju projekti koji su iznad lokalne razine. Split je grad u kojem se ključni infrastrukturni projekti ne mogu rješavati bez države i zato je suradnja s Vladom nužna. Nije slučajno da nam je prije koji dan u Banovini bila gotovo trećina Vlade, na čelu s premijerom Plenkovićem, i da su potpisani ugovori vrijedni gotovo 400 milijuna eura.

Tko vam je u tom procesu bio najteži a tko najpouzdaniji partner?

U Gradskom vijeću postoje različite političke opcije i različiti pogledi, što je normalno. Najvažnije mi je tko je spreman razgovarati o projektima i preuzeti odgovornost za odluke koje se donose. I dalje ću jasno i transparentno predstavljati projekte koje planiramo realizirati u mandatu te tražiti podršku svih onih koji žele da Split napokon napravi iskorak kakav zaslužuje.

Koje projekte smatrate svojim najvećim postignućem u dosadašnjemu mandatu?

Gradonačelnik sam tek malo više od šest mjeseci, to nije puno, ali smo učinili važne pomake. Uveli smo besplatan prijevoz za učenike i studente, osigurali besplatne udžbenike za splitske srednjoškolce i vrtiće za predškolce. Prvi put uvodimo model besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika. Od velikih projekata možda je najzvučniji otkup Spaladium Arene, s kojim smo napokon zatvorili sudske sporove s bankama. Slijedi nam sanacija uz pomoć države, a potom iduće godine povratak velikih sportskih i glazbenih događaja. Ne treba zaboraviti ni dogradnju škola i vrtića, garaže, projekt rekonstrukcije kompleksa Bačvice, uređenje priobalnog pojasa i općenito prometnice. Upravo smo prekategorizacijom ključnih prometnica, poput Vukovarske i Dubrovačke ulice, Puta Mostina i Puta Kamena, omogućili bržu realizaciju projekata i financijsko rasterećenje grada.

Koji je projekt najteže počeo, a danas pokazuje konkretne rezultate?

Prije nekoliko dana počeli su radovi na gradnji pročistača pitke vode na Jadru, šetnica od Duilova do Stobreča privodi se kraju, a cijeli Split pretvoren je u gradilište zahvaljujući europskom projektu aglomeracije, koji sam osobno pripremao u vrijeme mandata u VIK-u. To su projekti kod kojih je najveći dio posla bio nevidljiv javnosti. Dovršena je dokumentacija, ishođene su sve dozvole i uspješno je zatvorena financijska konstrukcija u stotinama milijuna eura.

Smjena/imenovanje intendanta HNK Split izazvala je snažne reakcije. Je li kultura postala političko pitanje? Je li odluka o HNK donesena isključivo na temelju stručnih kriterija ili je bilo političkog pritiska?

Problemi u kazalištu postojali su i prije mojeg mandata i o tome sam javno govorio više puta. Činjenica je da je stanje u kazalištu bilo alarmantno, da su međuljudski odnosi bili toliko loši i da upravljanje institucijom nije funkcioniralo kako treba. Odluka je donesena u okviru zakonske procedure i na temelju stanja u kojem se institucija nalazila. Do razrješenja bivšeg intendanta Bilandžića došlo je jer mu Kazališno vijeće nije prihvatilo programsko i financijsko izvješće, a nakon toga je imenovan vršitelj dužnosti intendanta, gospodin Župić, s jasnim zadatkom da stabilizira odnose u kući i omogući normalno funkcioniranje kazališta do izbora novog intendanta.

Postoji li projekt koji ste najavili, a danas biste priznali da ste ga podcijenili?

Ne mogu reći da sam podcijenio neki projekt. Ono što se često podcjenjuje, i u politici i u javnosti, odnosi se na pripremu. Kod velikih infrastrukturnih projekata ona čini i do 70 posto posla, a to je dio koji se ne vidi. To sam naučio kroz pripremu i vođenje velikih projekata i prije dolaska na čelo grada. Kao što sam već spomenuo, očito su naši prethodnici podcijenili ovaj segment jer, nažalost, nismo naslijedili spremne projekte za daljnju realizaciju.

Postoji li odluka koju ste donijeli, a koja vam je osobno politički najviše naštetila?

Svaka odluka koja dira u ustaljene odnose nosi politički rizik. Time se ne vodim. Dolazim iz velikog sustava i dobro znam kako gradske službe i tvrtke funkcioniraju. Moj je stav da svatko mora odraditi svoj dio posla i da svi radimo u službi građana. To ponekad nije najpopularnije, ali vjerujem da je dugoročno jedini ispravan pristup ako želimo da Grad funkcionira učinkovitije i odgovornije prema onima koji nam daju plaću.

Jeste li ikad bili blizu toga da kažete: "Ovo je previše, ne isplati se"?

Pritisak je dio ovog posla i na njega sam se naviknuo. Radio sam na pozicijama na kojima se odluke donose pod stalnim pritiskom i s velikom odgovornošću, a isto je i u poduzetništvu. Vjerojatno svatko tko preuzme ovakvu funkciju u nekom trenutku to pomisli. Ono što me drži je povjerenje građana i želja da Split napravi iskorak koji godinama čeka. Dok god vidim da se stvari pomiču i da se projekti pokreću, nema razmišljanja o odustajanju.