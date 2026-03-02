Tomislavova pravna mora! 'Žele mi ovršiti kuću, tvrde da ih još imam, a to je drugi čovjek...'

Tomislav Baus već šest godina pokušava zaustaviti ovrhu nad obiteljskom kućom u Pirovcu, tvrdeći da je glavni dug prema vjerovniku u cijelosti podmiren. Unatoč tome, postupak se i dalje vodi, a obitelj se suočava s mogućim gubitkom doma. Baus je, naime, bio vlasnik tvrtke ATRIUM SPALATUM d.o.o. Split od kojeg društvo VICTA d.o.o. traži naplatu duga, za koji on kaže da je dio naplaćen kroz ovršne postupke, a dio dobrovoljnim uplatama. Baus tvrdi da je ukupno isplaćeno više od 11 milijuna kuna na račun tvrtke VICTA d.o.o.

Međutim, u ovršnom postupku i dalje se potražuju zatezne kamate koje, tvrdi Baus, nikada nisu bile ugovorene te ih sud u ranijim postupcima nije priznao. Kamate su, navodi, obračunate na temelju nalaza sudskog vještaka, ali bez pravomoćne sudske odluke kojom bi bile utvrđene kao osnovane.

24SATA Tomislav Baus ispred svoje kuće u Pirovcu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uz sve to, Baus navodi kako on u postupku sudjeluje kao treća osoba. Naime, vlasnica sporne nekretnine je njegova kći Mirjana Šprajc, a on ima pravo doživotnog plodouživanja kuće. Ovrha je trenutačno odgođena do odluke o žalbama na rješenja kojima je odbijena odgoda ovrhe.

Posebne prijepore izazvala je i odluka suda kojom je odbijen prijedlog da se ovrha odgodi, uz obrazloženje da ovršenica (Bausova kći) ne koristi predmetnu nekretninu kao jedinu prikladnu za stanovanje jer treća osoba (Baus) navodno posjeduje više stambenih nekretnina.

Međutim, Baus tvrdi da nijedna od tih nekretnina nije u njegovu vlasništvu, već u vlasništvu druge osobe istog imena i prezimena, što je, kako navodi, vidljivo iz OIB-a i adrese prebivališta. Smatra da sud nije provjerio vlasničke listove, već je bez dodatne provjere prihvatio navode ovrhovoditelja.

- To je još jedan paradoks. Sud je našao čovjeka koji se zove kao ja, Tomislav Baus, ali nije provjerio po OIB-u jesam li to ja. I onda je imovinu tog čovjeka, mog imenjaka, stavio kao moju. Također, sud u obrazloženju ide i korak dalje, navodeći da se prijedlog za odgodu podnosi isključivo radi odugovlačenja postupka - ističe Baus, dodajući kako takva kvalifikacija dodatno otežava njegov pravni položaj.

Dodatni problem predstavlja i način na koji se njegovi podnesci evidentiraju u sustavu e-Predmet.

- Svi moji podnesci, žalbe i slično u rubrici Podnositelj, tituliraju se sa naznakom "Tuberkuloza" umjesto mojih inicijala T.B., citiram AI pregled: "Tuberkuloza je ozbiljna zarazna bolest uzrokovana bakterijom, koja najčešće napada unutarnje organe u tijelu......i postaje zarazna za druge" - očajan je Tomislav Baus.

Parnični postupak radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, koji je njegova kći Mirjana Šprajc pokrenula još 2021. godine putem odvjetničkog ureda Rude & partneri, prema navodima obitelji gotovo da nije napredovao. U četiri i pol godine održano je samo jedno pripremno ročište, a kao razlog zastoja navodi se činjenica da Trgovački sud u Splitu, unatoč višekratnim zahtjevima, nije dostavio spis Općinskom sudu u Šibeniku.

Sporna je i procjena vrijednosti nekretnine. Prema navodima iz spisa, sud je kuću procijenio na iznos i do tri puta manji od tržišne vrijednosti. Ovršenica je u cijelosti osporila elaborat sudskog vještaka iz lipnja 2021. godine, uz konkretne i dokumentirane primjedbe. Iako su primjedbe dostavljene sudu, očitovanje vještaka zatraženo je tek tri godine kasnije. U spisu se, tvrdi Baus, nalazi dokument koji navodno predstavlja vještakovo očitovanje, ali nije potpisan, ovjeren ni numeriran te, sadržajno, ne odgovara stručno-tehničkom elaboratu.

Dodatnu težinu slučaju daje i prijava podnesena MUP-u u Vodicama zbog otuđenja i uništenja poslovne arhive iz prostora koji je korišten više od deset godina. Kako navodi, do danas nije zaprimljena nikakva povratna informacija nadležnih tijela.

Odgovor je zatražen i od Općinskog suda u Šibeniku, a potpisuje ga predsjednik suda Mirko Škarica. Odgovor prenosimo u cijelosti:

„U svezi Vašeg upita obavještavam Vas da su ovršenici Mirjani Šprajc u ovršnom predmetu od strane drugostupanskog suda odbijene sve ranije žalbe koje je podnijela. Suviše toga i Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem od 11. studenog 2020.g. odbacio njen prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Vukovaru od 19. studenog 2019.g. kojim je odbijena žalba ovršenice protiv rješenja o ovrsi ovog suda od 04.02.2019.g.

Nadalje Mirjana Šprajc jeste stranka u predmetnom postupku odnosno ista je ovršenica, iz razloga što se ovrha radi naplate novčane tražbine vodi na nekretninama koje se nalaze u njenom vlasništvu označenim kao čest.zem.544/1 i 544/2, obje K.O. Pirovac koje u naravi predstavljaju kuću koja se sastoji od podruma, prizemlja i dva kata, bazen, pomoćnu zgradu i dvorište.

Predmetna tražbina nije podmirena ovrhovoditelju Victa d.o.o. Split u cijelosti od strane tvrtke Atrium Spalatum d.o.o. Split jer da je ista podmirena ovrhovoditelj ne bi pokrenuo i vodio predmetni ovršni postupak. Predmetna ovrha nije dovršena jer županijski sud treba odlučiti o žalbama ovršenice Mirjane Šprajc i treće osobe Tomislava Baus, koji ima pravo doživotnog plodouživanja na predmetnim nekretninama protiv rješenja ovog suda od 06.10. i 28.11.2025.godine kojima je odbijena odgoda ovrhe do okončanja parničnih postupka koje navedene stranke vode protiv ovrhovoditelja radi proglašenja predmetne ovrhe nedopuštenom i radi utvrđenja ovršne isprave ništetnom. Ovaj sud je sukladno ovršnom zakonu rješenjem dosudio predmetne nekretnine u vlasništvo ovrhovoditelju kao kupcu nakon provedene elektroničke javne dražbe za prodaju istih putem FINE. Navedeno rješenje nije pravomoćno jer su ovršenica Mirjana Šprajc i treća osoba Tomislav Baus podnijeli žalbe protiv istog rješenja.

Nakon dostave svih žalbi na očitovanje ovrhovoditelju i protekom roka za dostavu odgovora na žalbe predmetni spis će se dostaviti nadležnom županijskom sudu radi donošenja odluke o svim gore navedenim žalbama.“

Do zaključenja postupka, ovrha je i dalje u tijeku, a obitelj Baus tvrdi da im prijeti gubitak doma, iako je, prema njihovim tvrdnjama, glavnica duga odavno podmirena.