Tonči Tadić: 'Sve što Trump kaže je još uvijek dio njegovog PR-a'

Novoizbrani američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi članice NATO-a trebale trošiti pet posto BDP-a na obranu, umjesto sadašnja dva.

- Svi si to mogu priuštiti, ali trebali bi biti na pet posto, a ne na dva posto- rekao je Trump tijekom konferencije za novinare u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi. Dodao je i da je on taj koji je natjerao članice da podignu troškove na dva posto.

Trump je već neko vrijeme kritičar NATO-a i tvrdi da mnoge europske članice ne žele plaćati za svoju obranu, već se umjesto toga oslanjaju na američke porezne obveznike.

- Sve što Trump govori još uvijek trebamo shvaćati kao dio njegovog PR-a. On još uvijek nije sjeo u Bijelu kuću. Njegove poteze ćemo moći vidjeti tek nakon što on oformi tim i nakon što krene raditi - rekao je Tonči Tadić, stručnjak za nuklearnu energiju u emisiji Otvoreno. Dodao je i da su to sve "probni baloni" radi dokazivanja pred američkom javnosti kako bi vidjeli da je on gazda.

- Ali jednako tako su baloni pušteni prema Rusiji da bude svjesna da će vrlo brzo pred sobom imati još naoružaniji i opremljeniji NATO s kojim se nitko neće moći šaliti - rekao je Tadić.