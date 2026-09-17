Obavijesti

News

Komentari 0
Vrijednost 33 milijuna eura

Tone droge skrivene u bačvama: Velika akcija policije kod Sarajeva, čovjek uhićen...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tone droge skrivene u bačvama: Velika akcija policije kod Sarajeva, čovjek uhićen...
3
Foto: Granična policija BiH
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija u Bosni i Hercegovini provela je veliku akciju u kojoj je zaplijenila 1,1 tonu sintetičke droge, a uhićen je jedan osumnjičeni, čime je postignut značajan korak u borbi protiv trgovine drogama.

Vlasti BiH zaplijenile su nedaleko od Sarajeva rekordnih 1,1 tona sintetičke droge koja se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi i čija se vrijednost u uličnoj prodaji procjenjuje do 33 milijuna eura, priopćila je u četvrtak Granična policija BiH. Riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika u Bosni i Hercegovini tijekom koje je uhićena jedna osoba. Droga je pronađena tijekom dvodnevne akcije na području općine Ilijaš u Županiji Sarajevo i bila je smještena u plastične bačve. 

U priopćenju se precizira kako je zaplijenjen sintetički katinon, iznimno opasan stimulans koji se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Prema navodima Granične policije BiH cijena takvih sintetičkih stimulansa na ulici kreće se između 20 i 30 eura po gramu, što znači da bi 1,1 tona droge na ulici vrijedila između 25 i 33 milijuna eura.

Foto: Granična policija BiH

Policija je u akciji privremeno oduzela i druge dokazne materijale, među kojima specijalne zaštitne maske s filtrima i sustavima za dovod zraka koje se koriste pri kemijskoj sintezi i proizvodnji ilegalnih supstanci, vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju.

Pretresi na više lokacija nastavljeni su i tijekom dana. 

Foto: Granična policija BiH

Uz Graničnu policiju BiH sudjelovali su i pripadnici Uprave za neizravno oporezivanje BiH (čemu je pandan Porezna i Carinska uprava Republike Hrvatske), te policijski službenici Županije Sarajevo.

Sve aktivnosti provode se pod nadzorom Tužiteljstva BiH i prema nalogu Suda BiH, pojasnili su iz Granične policije BiH. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'
URSULINA IDEJA

Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'

Trump je novinarima u zračnoj luci u Charlotteu rekao da bi integraciju Kanade u EU, ako je procijeni neprijateljskom prema SAD-u, mogao kazniti carinama
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026