Tone droge skrivene u bačvama: Velika akcija policije kod Sarajeva, čovjek uhićen...

Vlasti BiH zaplijenile su nedaleko od Sarajeva rekordnih 1,1 tona sintetičke droge koja se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi i čija se vrijednost u uličnoj prodaji procjenjuje do 33 milijuna eura, priopćila je u četvrtak Granična policija BiH. Riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika u Bosni i Hercegovini tijekom koje je uhićena jedna osoba. Droga je pronađena tijekom dvodnevne akcije na području općine Ilijaš u Županiji Sarajevo i bila je smještena u plastične bačve.

U priopćenju se precizira kako je zaplijenjen sintetički katinon, iznimno opasan stimulans koji se koristi kao zamjena za kokain i ekstazi. Prema navodima Granične policije BiH cijena takvih sintetičkih stimulansa na ulici kreće se između 20 i 30 eura po gramu, što znači da bi 1,1 tona droge na ulici vrijedila između 25 i 33 milijuna eura.

Foto: Granična policija BiH

Policija je u akciji privremeno oduzela i druge dokazne materijale, među kojima specijalne zaštitne maske s filtrima i sustavima za dovod zraka koje se koriste pri kemijskoj sintezi i proizvodnji ilegalnih supstanci, vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju.

Pretresi na više lokacija nastavljeni su i tijekom dana.

Foto: Granična policija BiH

Uz Graničnu policiju BiH sudjelovali su i pripadnici Uprave za neizravno oporezivanje BiH (čemu je pandan Porezna i Carinska uprava Republike Hrvatske), te policijski službenici Županije Sarajevo.

Sve aktivnosti provode se pod nadzorom Tužiteljstva BiH i prema nalogu Suda BiH, pojasnili su iz Granične policije BiH.