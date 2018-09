Toni Cetinski i Petar Grašo dolaze na Bundek

Nakon što je prvi vikend Rujanfesta posjetilo više od 50 000 ljudi, drugi vikend festivala počinje 27.8. u četvrtak i traje sve do 30.09. na Bundeku.



TONY CETINSKI 27.8. BUNDEK

Jedan od najboljih i najprodavanijih hrvatskih kantautora Tony Cetinski održat će spektakularan koncert u četvrtak, 27. rujna na velikoj pozornici na Bundeku..

Tony Cetinski već godinama vlada domaćom i regionalnom glazbenom scenom i slovi kao pjevač iznimnih vokalnih sposobnosti čemu svjedoče brojna priznanja u zemlji i širom svijeta. Dobitnik je nekoliko glazbenih nagrada Porin, snimio je duet sa slavnim tenorom Joséom Carrerasom, gostovao na koncertima Michaela Boltona u londonskom Royal Albert Hall-u, te iz godine u godinu popunjavao dvorane širom Hrvatske i okolnih zemalja.

Zagrepčani će 27.8. na Bundeku moći uživati u njegovim najvećim hitovima kao što su ;“Onaj tko te ljubi sretan je“, „Opet si pobijedila“,“23.prosinac“ i mnogim drugima



PETAR GRAŠO 28.8. BUNDEK



Nakon mnogih nezaboravnih trenutaka koje je zajedno sa svojom publikom proživio prošle godine, Petar Grašo s novim hitom Ako te pitaju, koji obara sve rekorde slušanosti, a primio je nagradu i za pjesmu godine, dolazi na Bundek . Dok se još priča o spektaklu u Areni Zagreb koja je bila kruna glazbenikove bogate karijere, Petar Grašo stiže u centar grada na Rujanfest. Svi će njegovi obožavatelji moći će uživati uz pjesme Moje zlato, Srce za vodiča, Uvik isti, Volim i postojim, 92, Ko nam brani te u ostalim Grašinim bezvremenskim uspješnicama

Rujanfest je jedini festival na kojem se mogu zabaviti svi – rockeri, ljubitelji popa, elektroničke ili tamburaške glazbe, a upravo je to i slogan ovogodišnjeg Rujanfesta – „Zabava za sve“.

Da se radi o ambicioznom projektu, svjedoči brojka od 20 pozornica na kojima se mogu očekivati nastupi vrhunskih izvođača, više od 20 lokala, preko 100 izlagača, velik broj restorana i najveći zabavni park u kojem će moći uživati najmlađi.



Subota 29.9. je rezervirana za ''starog lava'' ŽELJKA SAMARDŽIĆA i AMADEUS BAND. Nastupom u nedjelju, ovogodišnji Rujanfest će, onako kako samo oni to znaju, zatvoriti sjajna grupa VIGOR i MATE BULIĆ.



Ove godine očekuje Vas i Vinski trg sa vrhunskim vinima, ali BEER GARDEN u kojem će svaki dan nastupati fenomenalan STUDIO SMIJEHA, a nakon puno smijeha dolaze vrhunski solisti na gitarama.

Također, posjetitelje očekuje bogata i raznovrsna gastronomska ponuda iz raznih krajeva Lijepe naše, ali i susjednih zemalja koja se može pronaći u tzv. kućama.

TRG ZAGREBAČKE ŽUPANIJE predstavlja najbolje OPG-ove i KUD-ove iz Zagrebačke županije.



Od Slavonske kuće gdje možete probati šarana na rašljama, kulen, čvarke, ljuti čobanac, fiš-paprikaš te slušati vrhunske tamburaše iz Osijeka do Zagrebačke kuhinje, Istarske kuće, i još 40 manjih ugostitelja, kao i ponude više od 80 vrsta piva iz raznih dijelova svijeta.



Najmlađi, ali i oni koji se tako osjećaju, doći će na svoje u najvećem zabavnom parku u Hrvatskoj i provozati se u ludim gusjenicama, okušati se u pilotiranju u simulatorima, ali i testirati granicu straha na najopasnijim spravama kao što su Ranger, Tepih…



Ove se godine ulaz na festival do 18.30 h neće plaćati, a nakon 18.30 sati naplaćivat će se 25 kuna. Više o Rujanfestu na www.rujanfest.com.

