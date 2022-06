Garac: 'Splitsko-dalmatinska županija treba osigurati milijun kuna za 20 bunara i bušotina'

Vijećnik HSLS-a u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije Toni Garac zatražio je u utorak da se na sutrašnjoj sjednici Skupštine u sklopu rebalansa proračuna osigura milijun kuna za sufinanciranje izgradnje i opremanja dvadeset bunara i bušotina.

"Velik je interes poljoprivrednika za bunare i bušotine radi boljeg navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a ako se milijun kuna uvrsti u rebalans ovogodišnjeg proračuna, tim bi se novcima mogli sufinancirati izgradnja i opremanje dvadesetak bunara i bušotina na području Županije do kraja godine," rekao je Garac na konferenciji za novinare.

Ističe da su dubine bunara i bušotina različite i ovise o konfiguraciji tla na kojem se buši i gradi.

"Primjerice, u Imotskoj krajini dubine bunara su do sedam metara, a na području Šestanovca bušotine idu i do 300 metra kako bi doprle do vode", kaže Garac.

Najčitaniji članci