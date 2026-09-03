Toni Milun vratio bočicu vode od 3,5 eura u kafiću: Ne dajmo da nas drugi iskorištavaju

Poznati matematičar Toni Milun otkrio je neugodno iskustvo iz kafića. Milun je na Facebooku opisao kako je uz dvije kave i limunadu zatražio vodu. Konobar mu je donio bočicu po cijeni od 3,50 eura, iako Milun tvrdi da nije tražio flaširanu.

- U kafiću naručimo dvije kave, limunadu i čašu vode. Umjesto čaše vode, konobar donese bočicu vode za 3,50 eura. Vratili smo bočicu i tražili čašu vode. Sitnica, ali ostavi loš dojam. Taj me kafić više neće vidjeti. Odmah nakon toga u obližnjem restoranu naručimo brancin s blitvom, dagnje i pola litre vina. Hrana odlična, usluga na nivou, a cijena samo 38,50 eura. Još su nas počastili pićem na kraju. Naravno da smo ostavili lijepu napojnicu - objavio je i dodao da prije nije bio tako okuražen.

- Još prije par godina bilo bi mi neugodno vratiti bočicu vode koju nisam naručio, ali više nije. Uvijek se sjetim drage poznanice koja kaže: "Budimo dobri, ali ne budimo glupi. Ne dajmo da nas drugi iskorištavaju. A što s uštedom? Takve sitne uštede možemo uložiti, oploditi i onda kupiti sebi nešto konkretno ili uplaćivati za mirovinu. Prošle godine održao sam besplatnu radionicu o mirovinskim štednjama dostupnim na našem tržištu (3. mirovinski stup, PEPP), a to planiram i ove godine. Samo mi dajte malo vremena — danas mi je prvi radni dan nakon godišnjeg i tek dolazim sebi - zaključio je poznati matematičar.