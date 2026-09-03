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Toni Milun vratio bočicu vode od 3,5 eura u kafiću: Ne dajmo da nas drugi iskorištavaju

Piše 24sata,
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Toni Milun vratio bočicu vode od 3,5 eura u kafiću: Ne dajmo da nas drugi iskorištavaju
Zagreb: Okrugli stol pod nazivom: "Kako do ušteda i boljih osobnih financija?" | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
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Još prije par godina bilo bi mi neugodno vratiti bočicu vode koju nisam naručio, ali više nije. Uvijek se sjetim drage poznanice koja kaže: "Budimo dobri, ali ne budimo glupi. Ne dajmo da nas drugi iskorištavaju

Poznati matematičar Toni Milun otkrio je neugodno iskustvo iz kafića. Milun je na Facebooku opisao kako je uz dvije kave i limunadu zatražio vodu. Konobar mu je donio bočicu po cijeni od 3,50 eura, iako Milun tvrdi da nije tražio flaširanu. 

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 - U kafiću naručimo dvije kave, limunadu i čašu vode. Umjesto čaše vode, konobar donese bočicu vode za 3,50 eura. Vratili smo bočicu i tražili čašu vode. Sitnica, ali ostavi loš dojam. Taj me kafić više neće vidjeti. Odmah nakon toga u obližnjem restoranu naručimo brancin  s blitvom, dagnje i pola litre vina. Hrana odlična, usluga na nivou, a cijena samo 38,50 eura. Još su nas počastili pićem na kraju. Naravno da smo ostavili lijepu napojnicu - objavio je i dodao da prije nije bio tako okuražen.

 - Još prije par godina bilo bi mi neugodno vratiti bočicu vode koju nisam naručio, ali više nije. Uvijek se sjetim drage poznanice koja kaže: "Budimo dobri, ali ne budimo glupi. Ne dajmo da nas drugi iskorištavaju. A što s uštedom? Takve sitne uštede možemo uložiti, oploditi i onda kupiti sebi nešto konkretno ili uplaćivati za mirovinu. Prošle godine održao sam besplatnu radionicu o mirovinskim štednjama dostupnim na našem tržištu (3. mirovinski stup, PEPP), a to planiram i ove godine. Samo mi dajte malo vremena — danas mi je prvi radni dan nakon godišnjeg i tek dolazim sebi - zaključio je poznati matematičar.

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