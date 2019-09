Top Gun Krstičević: Poletio s Krilima oluje i poželio biti pilot

Bio je jedinstven doživljaj i čast letjeti s Krilima Oluje, u potpori prvog međunarodnog aeromitinga, poručio je ministar Krstičević nakon leta.

- Vjerujte mi, da sam 30 godina mlađi da bih krenuo biti pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - rekao je.

On je zajedno sa bojnikom Zvonimirom Mravunacem u četvrtak letio u avionu Pilatus PC-9M, a trenažni let je izvela Akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva „Krila Oluje“.

Ovaj poseban trenažni let događa se u potpori organizacije 1. hrvatskog međunarodnog zrakoplovnog vojnog mitinga CROIMAS 2020, koji će se održati 30. svibnja 2020. u Zadru i uoči 200. nastupa „Krila Oluje“ u Belgiji prenosi MORH.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nakon pripreme za let, koja je uključivala upoznavanje s procedurama za let u avionu Pilatus PC-9M i s rutom leta te opremanje letačkom opremom, ministar Krstičević po prvi puta je sjeo u Pilatus i zajedno s pilotima „Krila Oluje“ izveo zajednički trenažni let.

Letjeli su na ruti Zemunik – Biograd na moru – Kornati – Telašćica – Zadar, gdje su izveli tradicionalni „Pozdrav Zadru“ i natrag do Zemunika. Pri završetku leta izveli su najatraktivniji element Krila Oluje “DIA”, trostruko ogledalo, a svoj let završili su popularnim elementom razlaza u obliku lepeze.

Tom prigodom Krstičević je iz zraka poslao poruke potpore organizaciji CROIMAS-a 2020, kao i čestitku Krilima Oluje uoči njihovog jubilarnog nastupa koji će imati 15. rujna 2019. na međunarodnom vojnom zrakoplovnom mitingu Sanicole Airshow u Klein Brogelu u Belgiji.

Pozvao mlade da se pridruže zrakoplovstvu

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Tijekom leta Krstičević je pozvao građane da upoznaju vladare svjetskog neba i dođu u Zadar 20. svibnja 2020. godine na prvi hrvatski međunarodni vojni aeromiting te tom prigodom je pozvao mlade da se priključe Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.

- Pridružite se najboljima, postanite piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - rekao je

Nakon leta Krstičević je bio pun dojmova.

Letjeti s Krilima Oluje jedinstven je i neponovljiv doživljaj. Oni su naša pobjednička hrvatska zrakoplovna reprezentacija! Imamo zaista sjajne pilote, pokazali su mi da su u vrhu svjetskog akrobatskog letenja. Ponosni smo što će dogodine u Zadru „Krila Oluje“ moći biti domaćini najpoznatijim svjetskim akrobatskim grupama - poručio je Krstičević.

Zapovjednik HRZ-a brigadni general Mato Mikić zahvalio je ministru na povjerenju koje je dao našim pilotima i što je zajedno s njima letio iznad Zadra.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Bojnik Zvonimir Mravunac koji je bio u avionu s ministrom Krstičevićem izjavio je kako mu je bila čast letjeti s njim.

Vođa „Krila Oluje“ satnik Darko Belančić zahvalio se ministru Krstičeviću na potpori te kazao kako će kruna njihovog djelovanja biti upravo održavanje CROIMAS-a 2020 u Zadru.

- Bit će nam čast ugostiti najpoznatije svjetske akrobatske grupe i pilote s atraktivnim pojedinačnim programima u domu „Krila Oluje“ u Zadru na 15. rođendan „Krila Oluje“ i 30. rođendan slobodne i neovisne Republike Hrvatske - istaknuo je satnik Belančić.