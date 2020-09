Toplice Hotel zatvorio vrata, 28 radnika ostaje bez primanja

Ispratili su goste iz hotela, otkazali sve rezervacije a u 22 sata, do kada radi hotelska Kavana, ugasit će se svjetla i zaključati vrata

<p>Toplice Hotel u Krapinskim Toplicama od 1. listopada više ne radi. Tako su odlučili vlasnici i Uprava tvrtke Krass Hotel. Kažu, za nastavak poslovanja više nemaju financijskih mogućnosti.</p><h2>Idu u stečaj</h2><p>– Podnijet ćemo zahtjev za stečaj. Procedura je to koja traje. Ako se odobri stečajni postupak, dolazi stečajni upravitelj i on preuzima poslovanje – izjavila je Kristina Marušić Piškor, direktorica u Hotelu.</p><p>S današnjim danom tamo je bilo zaposleno 33 radnika. Za njih petero, koji su imali ugovor na određeno vrijeme, danas je taj ugovor istekao, a dvoje je potpisalo sporazumni raskid Ugovora o radu jer su pronašli drugi posao. Ostaje 28 radnika koji će, kaže Marušić Piškor, dobiti plaću za rujan.</p><p>No od sutra su bez ikakvih primanja, a tako će ostati do daljnjeg.</p><p>– Nažalost, dok se ne odradi procedura oko stečaja, nas 28 sigurno ćemo bez primanja biti dva mjeseca – prognozira direktorica.</p><h2>Radnici bez primanja</h2><p>Zašto tvrtka jednostavno nije otpustila radnike zbog nemogućnosti poslovanja kako bi oni imali pravo na naknadu za nezaposlene na Zavodu za zapošljavanje, pitali smo.</p><p>– Dobili smo pravni savjet da tako napravimo, zadržimo radnike do dolaska stečajnog upravitelja – pojasnila je Marušić Piškor.</p><p>Ona će jedina, kaže, svakodnevno morati dolaziti ‘na posao’. Ostali ‘zaposleni’ bit će doma i u Hotel ne moraju dolaziti.</p><h2>Gdje je novi vlasnik?</h2><p>Hotel bi se, u svakom slučaju, ionako zatvorio, ali pod drugačijim okolnostima. Nekretnina je, naime, još prije dvije godine prodana Kinezima. Kupio ju je Yongdong Wu u ime kineskih investitora. Njih je u Hrvatsku dovela CSEBA, poslovna asocijacija kojoj je glavna misija povezivanja Kine sa zemljama jugoistočne europe među kojima je i Hrvatska.</p><p>CSEBA i kineska tvrtka koju zastupa Yongdong Wu osnovali su tvrtku Spring spa Hotel koja je obećala u Krapinskim Toplicama od postojećeg hotela rekonstrukcijom i nadogradnjom napraviti novi, s četiri zvijezdice. No već dvije godine nikakve radove nisu počeli.</p><p>– Pomagali smo postojeću tvrtku, odnosno Toplice Hotel, prije svega zbog radnika. Dali smo im više od milijun kuna pozajmica, ali više ne možemo. Možda je i dobro da je ovako završilo jer sada možemo krenuti u rekonstrukciju – izjavio nam je Mario Rendulić, predsjednik asocijacije CSEBA.</p><h2>Teška pitanja</h2><p>Zašto Kinezi, nakon što su kupili nekretninu, već dvije godine nisu krenuli s nekakvim radovima, nije poznato. Rendulić kaže da je dio projektne dokumentacije gotov i da bi sada, kada hotel više ne radi, tvrtka Tehnika iz Zagreba, koja je izvođač radova, mogla početi s nekim radovima.</p><p>Ali… Uvijek taj ‘ali’. Čekaju se Kinezi, čeka se gospodin Wu koji sada ne može iz Kine doletjeti u Hrvatsku zbog korone.</p><p>Zašto baš Kinez osobno mora doći u Hrvatsku, a može, recimo, potpisati punomoć nekom Hrvatu koji ga ovdje može zastupati i odraditi sve poslove da radovi na rekonstrukciji mogu početi? E, to je već komplicirano pitanje.</p>