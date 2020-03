Hoće li koronu ubiti visoke temperature i toplije vrijeme?

Studija o utjecaju temperature na širenje korona virusa objavljeno je prošlog mjeseca, a sugerira da toplina ima značajan utjecaj na korona virus tj. na njegovo širenje.

U studiji se navodi da je korona virus osjetljiv na visoke temperature, koje bi mogle utjecati na usporavanje njegovog širenja u zemljama s toplijom klimom. S druge strane, zemlje s hladnijom klimom trebale bi, savjetuje se, uvesti strože kontrole.

Stručnjaci diljem svijeta nadaju se da će dolazak toplijeg vremena usporiti širenje korona virusa, no istraživanje provedeno na Harvardu pak pokazuje da je širenje korona virusa moguće i u područjima s različitim količinama vlage u zraku.

- Same vremenske prilike, poput povećanja temperature i vlažnosti zraka neće nužno utjecati na opadanje broja zaraženih od koronavirusa bez implementacije zdravstveno javnih mjera, stoji u tom istraživanju, prenosi Jutarnji list.

Hassan Zarakaet, stručnjak Centra za infektivne bolesti na američkom Sveučilištu Beirut kaže da toplije i vlažnije vrijeme može utjecati na smanjeni prijenos korona virusa.

Mike Ryan, šef odjela za hitne situacije Svjetske zdravstvene organizacije kaže da se ne nada previše da će epidemija samo nestati s dolaskom ljeta tj. toplijih temperatura.

- Moramo pretpostaviti da će se virus i dalje širiti. Davali bi ljudima lažnu nada kada bismo rekli da će on nestati poput prehlade, no ne možemo to tvrditi jer za to još ne postoje dokazi, zaključio je.