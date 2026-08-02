Toplinski val nastavlja se i idući tjedan, a onda nagla promjena: Prijete kiša, grmljavina i tuča!

Hrvatsku idućeg tjedna očekuje pravi vremenski vrtuljak. Početak tjedna obilježit će val vrućine uz crveno upozorenje za pojedine dijelove zemlje, dok drugi dio donosi naglo pogoršanje s kišom, grmljavinskim nevremenima i jakim vjetrom, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja diljem zemlje.

U prvim danima tjedna prevladavat će sunčano i iznimno vruće vrijeme. Za zagrebačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura koje bi mogle dosezati i 41 °C. Takve vrućine predstavljaju opasnost za zdravlje te se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana. Na Jadranu se također očekuje pretežno vedro, uz slabo do umjereno jugo.

Potpuni preokret slijedi potkraj tjedna, kada sa zapada stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. DHMZ je za više regija, uključujući zagrebačku, osječku i riječku, aktivirao narančasti i žuti meteoalarm. Lokalno su moguća izraženija grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti štetu, a vjerojatnost grmljavine u nekim područjima prelazi 90 posto.

Uz obilne pljuskove, lokalno je moguća i pojava tuče, osobito na sjeveru unutrašnjosti i u Dalmaciji. Podaci numeričkih modela upozoravaju i na jak, na udare i olujan vjetar. U unutrašnjosti se očekuju udari sjevernog vjetra jači od 75 km/h, uz rizik od štete i prekida opskrbe energijom. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, koje će s dolaskom fronte naglo okretati na buru. Obilna kiša u kratkom vremenu nosi opasnost od lokalnih bujičnih i urbanih poplava. Meteorologinja Tomislava Hojsak upozorila je na veliku nestabilnost.

​- U petak dosta oblaka, južina, česta kiša, lokalno i obilna, uz grmljavinu, moguće i olujno nevrijeme - rekla je Hojsak.

Vikend donosi nastavak promjenjivog i svježijeg vremena. U subotu će na kopnu biti oblačno i kišovito, dok se u nedjelju očekuje djelomično razvedravanje, no vrijeme će i dalje ostati nestabilno.

*uz korištenje AI-ja

