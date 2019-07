Toplo more i hladna fronta bili su okidač za veliko nevrijeme

Zadarsko područje noćas je pogodilo kratko, ali i iznimno snažno jako nevrijeme koje je čupalo stabla i izazvalo velike štete. Rade Popadić s Crometea pojasnio je za 24sata što se točno odvijalo i kako se tako brzo razvila ogromna oluja.

- Moramo znati da se nalazimo u prosječno najtoplijem dijelu godine i površinske temperature mora su visoke, većinom iznad 25 Celzija, a toplo more uvijek je generator burnih atmosferskih procesa - rekao je Popadić. Kaže kako smo sinoć imali prolazak hladne fronte sa sjeverozapada koja je prvo zahvatila unutrašnjost zemlje, pa stigla i do Jadrana, a najizraženija je bila na području sjeverne Dalmacije. Popadić kaže da je oluja značajno oslabila kako je išla prema Šibeniku.

- Ono što se dogodilo na toj fronti, stvorili su se višećelijski kumulonimbusi i to na prostranoj liniji nestabilnosti koja se formirala na sjevernom Jadranu nošena snažnim visinskim strujama prvo iznad otvorenog mora, a onda ih je struja nosila prema zadarskom području. Prolazak takvog sustava u prizemlju je bio praćen olujnim udarima sjevernog vjetra, a radi se o udaru koji je za ovaj dio godine i tu postaju respektabilan - rekao je Popadić. Naime, meteorolozi su na postaji Puntamika izmjerili udar vjetra od 105 km/h.

- U domaćoj meteorologiji ovo se naziva velepropad, a engleskim nazivljem dogodio se downburst - jedno naglo oslobođenje vjetra koji je doslovno sišao iz tog kumulonimbusa. Radi se o stražnjem dijelu olujnog oblaka gdje dolazi do spuštanja hladnog zraka prema tlu, a to spuštanje bilo je vrlo intenzivno i stvorilo velike probleme - dodaje Popadić. Pojašnjava kako je u Dalmaciji cijeli mjesec bilo dosta stabilno i gotovo bez kiše te da je došlo do gomilanja energije u atmosferi.

- Relativna vlažnost je bila jako visoka, a uz kombinaciju visoke temperature zraka i mora dogodio se i okidač, a to je bio prolazak hladne fronte - kaže Popadić i dodaje kako se fronte kakvu smo vidjeli i sinoć događaju svako ljeto, ali da je upravo taj downburst izazvao puno problema.

Pojašnjava i kako je njihov meteorološki model WRF dosta precizno predvidio dolazak ovog olujnog sustava i brzine vjetra. Inače isti je ovaj meteorološki sustav prošao i iznad Istre, ali tamo nije bio toliko izražen, dok je na lošinjskom području bilo najviše kiše.

