PIROTEHNIČAR IH IZUZEO
Torbu punu bombi našao u sjeniku kraj Grubišnog Polja
Čitanje članka: < 1 min
Građanin s područja Grubišnog Polja dojavio je da je u sjeniku pronašao torbu s bombama, javlja PU bjelovarsko-bilogorska.
Policijski službenik regionalne protueksplozijske jedinice sigurno je izuzeo šest komada ručnih bombi koje su pohranjene u skladište ubojite opreme do uništenja.
Policija navodi da građani oružje, streljivo i eksplozivna sredstva mogu dragovoljno predati bez ikakvih sankcija. Dovoljno je nazvati policiju, a stručno osposobljeni policijski službenici doći će na adresu i preuzeti sredstva na siguran način.
Zahvaljuju građanima koji prepoznaju značaj ove kampanje te svojim odgovornim ponašanjem doprinose sigurnosti zajednice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku