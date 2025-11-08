Obavijesti

News

Komentari 24
POGLEDAJTE SNIMKE

UŽIVO IZ Splita: Prosvjed na Rivi policija nadzire i dronovima

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO IZ Splita: Prosvjed na Rivi policija nadzire i dronovima
Foto: 24sata

Torcidaši žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora

Počeo je prosvjed Torcidaša na splitskoj Rivi. Očekuje se do 3000 ljudi i sve je puno interventne policije. Torcida je na Rivu došla u koloni. Okupljeni su im pljeskali. 

UŽIVO iz Splita

Objavljuje 24sata u Subota, 8. studenoga 2025.

>>> Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Iznenađenje na kraju prosvjeda: Torcidaši su došli pred zgradu suda i tražili 'puštanje braće'
PRATITE NA 24SATA

Iznenađenje na kraju prosvjeda: Torcidaši su došli pred zgradu suda i tražili 'puštanje braće'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025