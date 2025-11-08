Torcidaši žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
UŽIVO IZ Splita: Prosvjed na Rivi policija nadzire i dronovima
Počeo je prosvjed Torcidaša na splitskoj Rivi. Očekuje se do 3000 ljudi i sve je puno interventne policije. Torcida je na Rivu došla u koloni. Okupljeni su im pljeskali.
UŽIVO iz SplitaObjavljuje 24sata u Subota, 8. studenoga 2025.
