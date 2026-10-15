Torcida veličala Hitlera, SDP se odmah oglasio: 'Zahtijevamo od policije da odmah djeluje!'

SDP je u četvrtak zatražio od policije da odmah djeluje protiv onih koji su u Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom kortea domaćih navijača skandirali antisemitske i nacističke uzvike, a od pravosuđa da odgovorne procesuira i kazni u skladu sa zakonom.

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"Zahtijevamo od policije da odmah djeluje, a od pravosuđa da odgovorne procesuira i kazni u skladu sa zakonom. Ne smijemo dopustiti da se fašizam normalizira, da se povijest prekraja i da se mržnja širi našim ulicama“, poručili su iz te stranke u objavi na društvenoj mreži.

Naglasili su kako je posebno sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu.

"Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtijeva hitnu reakciju države“, naglasio je SDP.

Poručio je i kako fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesto u Hrvatskoj!

"Antifašizam je temelj hrvatskog Ustava i dio našeg identiteta. Hrvatska koja drži do svoje povijesti ne okreće glavu pred fašizmom - nego mu se odlučno suprotstavlja“, priopćio je SDP.

Splitska policija izvijestila je uoči spomenute utakmice da provodi kriminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja.

Tijekom posljednja dva dana policija je uredovala u nekoliko navijačkih incidenata uglavnom u središtu Splita. Radilo se o sukobima u kojima su navijači Hajduka napadali protivničke navijače od kojih su četvorica Nizozemaca zadobili lakše tjelesne ozljede.

Najgori je bio sinoćnji incident koji se dogodio pola sata nakon ponoći na Rivi kada su se potukli navijači suprotnih klubova. U jednom trenutku ih je na Rivi bilo 500, a njihovu tučnjavu zabilježile su i kamere. Interventna je policija privela više od 50 osoba. Policija je kod navijača pronašla razne nedopuštene predmete koje im je oduzela.