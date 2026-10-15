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SRAMOTNI POVICI U SPLITU

Torcida veličala Hitlera, SDP se odmah oglasio: 'Zahtijevamo od policije da odmah djeluje!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Torcida veličala Hitlera, SDP se odmah oglasio: 'Zahtijevamo od policije da odmah djeluje!'
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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Naglasili su kako je posebno sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu.

SDP je u četvrtak zatražio od policije da odmah djeluje protiv onih koji su u Splitu, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom kortea domaćih navijača skandirali antisemitske i nacističke uzvike, a od pravosuđa da odgovorne procesuira i kazni u skladu sa zakonom.

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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud VIDEO
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell

"Zahtijevamo od policije da odmah djeluje, a od pravosuđa da odgovorne procesuira i kazni u skladu sa zakonom. Ne smijemo dopustiti da se fašizam normalizira, da se povijest prekraja i da se mržnja širi našim ulicama“, poručili su iz te stranke u objavi na društvenoj mreži.

Naglasili su kako je posebno sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu.

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"Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtijeva hitnu reakciju države“, naglasio je SDP.

 Poručio je i kako fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesto u Hrvatskoj!

"Antifašizam je temelj hrvatskog Ustava i dio našeg identiteta. Hrvatska koja drži do svoje povijesti ne okreće glavu pred fašizmom - nego mu se odlučno suprotstavlja“, priopćio je SDP.

Splitska policija izvijestila je uoči spomenute utakmice da provodi kriminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja.

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Tijekom posljednja dva dana policija je uredovala u nekoliko navijačkih incidenata uglavnom u središtu Splita. Radilo se o sukobima u kojima su navijači Hajduka napadali protivničke navijače od kojih su četvorica Nizozemaca zadobili lakše tjelesne ozljede.

Najgori je bio sinoćnji incident koji se dogodio pola sata nakon ponoći na Rivi kada su se potukli navijači suprotnih klubova. U jednom trenutku ih je na Rivi bilo 500, a njihovu tučnjavu zabilježile su i kamere. Interventna je policija privela više od 50 osoba. Policija je kod navijača pronašla razne nedopuštene predmete koje im je oduzela.

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Komentari 6
Pogledajte fotke nereda u Splitu
GRAD NIJE SPAVAO

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SPLIT - Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 ljudi.
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