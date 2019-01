Tornado je poharao Tursku, Dinamovci čekali na aerodromu

Nevrijeme hara već tri dana turskom Antalyom. Tornado nosi drveće, oštećuje zrakoplove i uništava sve što mu se nađe na putu. Ranije ovog tjedna je poginulo dijete, najmanje 12 ljudi je ozlijeđeno, a jedna djevojka se smatra nestalom. U oluji su oštećeni dva aviona i policijski helikopter.

Studentica je nestala u Kuzderesi prije dva dana. Djevojka je bila s majkom u autu kad je oluja odvukla automobil. Majka je preživjela, ali 20-godišnjakinju još traže.

