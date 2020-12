-\u00a0Na Jadranu su mogu\u0107i pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom dijelu, osobito u Istri, lokalno i obilna oborina. U Lici i vi\u0161im predjelima Gorskog kotara mogu\u0107 je snijeg i novi snje\u017eni pokriva\u010d. U isto\u010dnim predjelima vi\u0161e sun\u010danih razdoblja. Ujutro na kopnu magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroisto\u010dni, u Slavoniji, Lici i unutra\u0161njosti Dalmacije jak jugoisto\u010dni, a na Jadranu vrlo jako, mjestimice i olujno jugo. Najni\u017ea temperatura zraka od -2 do 6, a na moru od 8 do 13 \u00b0C. Maksimalna uglavnom izme\u0111u 6 i 10, u Gorskome kotaru 1 i 4, a na Jadranu 12 i 15 \u00b0C - pi\u0161u u DHMZ-u.

Tornado prošao Trstom, zbog iste oluje u Istri je padala tuča Slovenski lovac na oluje Marko Korošec uspio je snimiti stvaranje tornada kojeg je prouzrokovalo nevrijeme na sjeveru Jadrana. Kako nam javljaju čitatelji 24sata, nevrijeme je zahvatilo i dijelove Istre Bogdan Blotnej <p>Tornado je prošao industrijskom zonom Trsta. Morao sam se štipati i šamarati da se uvjerim da je to istina. Sve sam fotografirao, a zatim me zasula tuča, napisao je u ponedjeljak uvečer najpoznatiji slovenski lovac na oluje <strong>Marko Korošec</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tuča u Umagu </strong></p><p>Kako nam javljaju čitatelji 24sata, nevrijeme je zahvatilo i dijelove Istre u kojoj je također padala tuča. Kako piše <a href="https://www.facebook.com/neverin.hr/" target="_self">Neverin.hr</a>, oluja je prošla i Malim Lošinjem, a druga se nalazi nedaleko od Zadra. </p><p>Loše vrijeme nastavit će se i tijekom utorka te je Meteoalarm, za područje Istre i Kvarnera, proglasio narančasto upozorenje. Upozoravaju na obilne i jake pljuskove te snažan vjetar.</p><p>Jednako prognoziraju i u Državnom hidrometeorološkom zavodu.</p><p>- Na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom dijelu, osobito u Istri, lokalno i obilna oborina. U Lici i višim predjelima Gorskog kotara moguć je snijeg i novi snježni pokrivač. U istočnim predjelima više sunčanih razdoblja. Ujutro na kopnu magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji, Lici i unutrašnjosti Dalmacije jak jugoistočni, a na Jadranu vrlo jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža temperatura zraka od -2 do 6, a na moru od 8 do 13 °C. Maksimalna uglavnom između 6 i 10, u Gorskome kotaru 1 i 4, a na Jadranu 12 i 15 °C - pišu u DHMZ-u.</p> tuča

