U DUŽINI OD 15 KM

Totalni kaos na ulazu u Zagreb? Kreće veliki zahvat na autocesti A3 od Bregane do Jankomira

Zagreb: Radovi na zapadnoj obilaznici kod odmarališta Plitvice | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tom dionicom autoceste, inače, vozi gotovo sve što ulazi u Hrvatsku sa zapada. Glavni je to ulazni pravac iz Slovenije, odnosno iz cijele zapadne i srednje Europe

Jedna od najopterećenijih dionica hrvatskih autocesta, ulaz u Zagreb iz smjera Slovenije, od Bregane do Jankomira, uskoro ulazi u najveći zahvat u posljednjih desetak godina. Na gotovo 15 kilometara autoceste A3, Hrvatske autoceste (HAC) planiraju kompletnu sanaciju kolnika, i to s obje strane prometnice. Riječ je o radovima vrijednim 16 milijuna eura, za koje je otvoren postupak javne nabave, a izvođač će nakon uvođenja u posao imati 400 radnih dana da sve završi, ali ne kasnije od 1. studenog 2027., piše Večernji list. 

Tom dionicom autoceste, inače, vozi gotovo sve što ulazi u Hrvatsku sa zapada. Glavni je to ulazni pravac iz Slovenije, odnosno iz cijele zapadne i srednje Europe pa se na tih 15 kilometara svakodnevno slijevaju različite skupine vozača. Najbrojniji su putnički automobili, odnosno ljudi koji dolaze iz Ljubljane, Maribora, Austrije, Njemačke, a u ljetnoj sezoni promet je još gušći jer svi koji dolaze na Jadran iz tog smjera prvo moraju proći upravo područje koje sad ide u sanaciju.

