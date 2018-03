Totalni kaos u Zagrebu: Pukla cijev, tramvaj blokirao promet

Zvonimirova ulica u Zagrebu, od okretišta na Borongaju pa do Ekonomskog fakulteta, bila je u srijedu ujutro pod vodom zbog puknuća vodovodne cijevi na Bukovačkoj cesti. Zbog poplavljene Zvonimirove zatvorene su Ulica Divka Budaka od Branimirove do Ulice Svetice (smjer zapad) te Ulica Svetice od Budakove do Maksimirske ceste (smjer sjever). Navodno da vode ima do gležnja.

Nastao je kaos u prometu, a vozači su stajali u nepreglednim kolonama na prilaznim cestama.

- Od 3:45 sati obustavljen je promet ulicom Svetice od Kennedyjevog trga u smjeru sjevera te ulicom Divka Budaka od raskrižja s Hitrecovom u smjeru Zapada - kažu u PU zagrebačkoj.

- Alternativni pravac je Heinzelova, Harambašićeva, Šulekova, Mandlova te naselje Ravnice. Unatoč puknuću, sva domaćinstva opskrbljuju se pitkom vodom, a linije ZET-a prometuju uobičajenim trasama - navodi Zagrebački holding.

Djelatnici Zagrebačkih cesta i Čistoće rade na čišćenju kolnika, no još se ne zna koliko će im trebati da saniraju situaciju.

Kaos i kod Jadranskog mosta

No, to nije jedini problem za zagrebačke vozače. Ogromne kolone stvarale su se ujutro i na rotoru kod Remetinca.

- Ne možemo nikuda. Svi stoje - požalili su se čitatelji.

Kako se doznaje u Holdingu, zbog oštećenja naponske mreže u zoni Selske ceste i Horvaćanske, tramvaji linija 5, 7, 14 i 17 prometovali su skraćeno do Savskog mosta. U prometu je bila izvanredna linija od Savskog mosta do Prečkog.

Navodno je tramvaj ZET-a linije broj 7 ostao je u raskrižju prema Jadranskom mostu. Na tom dijelu stajalo je najmanje šest tramvaja.

Holding je na svojim stranicama u 9.11 sati objavio kako je u tijeku normalizacija prometa prema Prečkom i Novom Zagrebu preko Jadranskog mosta.

Također, zbog radova na energetskoj mreži, do 13 sati ne rade semafori na raskrižju Karlovačke ceste i ulice Remetinečki gaj.

- Tijekom radova moguća su kraća čekanja na prolazak raskrižja i nešto sporiji promet duž cestovnog koridora . navode u Holdingu.