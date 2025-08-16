Druga osoba, koja je sudjelovala u nesreći, zbrinuta je u KBC-u Rijeka...
TRAGEDIJA
Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba je poginula u prometnoj nesreći nedaleko ulaza u Nacionalni parki Sjeverni Velebit, potvrdili su iz HGSS-a Stanice Gospić.
Kako navode jučer u popodnevnim satima zaprimili su dojavu o nesreći u kojoj su dvije ženske osobe s quadom sletjele s ceste duboko u provaliju.
- Jedna je osoba nažalost izgubila život, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede te je nakon izvlačenja i zbrinjavanja helikopterom prevezena u KBC Rijeka - naveli su iz HGSS-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku