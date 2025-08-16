Obavijesti

TRAGEDIJA

Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici

Piše Luka Safundžić,
Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici
Foto: HGSS

Druga osoba, koja je sudjelovala u nesreći, zbrinuta je u KBC-u Rijeka...

Jedna osoba je poginula u prometnoj nesreći nedaleko ulaza u Nacionalni parki Sjeverni Velebit, potvrdili su iz HGSS-a Stanice Gospić. 

Kako navode jučer u popodnevnim satima zaprimili su dojavu o nesreći u kojoj su dvije ženske osobe s quadom sletjele s ceste duboko u provaliju. 

- Jedna je osoba nažalost izgubila život, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede te je nakon izvlačenja i zbrinjavanja helikopterom prevezena u KBC Rijeka - naveli su iz HGSS-a. 

