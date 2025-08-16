Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici

Jedna osoba je poginula u prometnoj nesreći nedaleko ulaza u Nacionalni parki Sjeverni Velebit, potvrdili su iz HGSS-a Stanice Gospić.

Kako navode jučer u popodnevnim satima zaprimili su dojavu o nesreći u kojoj su dvije ženske osobe s quadom sletjele s ceste duboko u provaliju.

- Jedna je osoba nažalost izgubila život, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede te je nakon izvlačenja i zbrinjavanja helikopterom prevezena u KBC Rijeka - naveli su iz HGSS-a.