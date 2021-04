Snježana Matić iz Karlovca ostala je bez supruga, brata, majke i svekrve. Svi su preminuli od korone i to u razmaku od samo par dana, ispričala je za RTL Potragu.

- Mi smo bili u Slunju kod mame i braće. Brat se loše osjećao. Kao imao je gripu, nahladio se. Bude on sebi kuhao čajeve. Mi smo bili tu subotu tamo i ništa, sve je bilo okej. On je kašljucao. Kad smo došli doma, treći dan i suprug je dobio temperaturu - ispričala je Snježana. Reka je kako je brat Mirko ubrzo dobio pozitivan nalaz i završio u bolnici, a dva dana kasnije i njen suprug Robert.

U međuvremenu razboljele su se njena majka Roza (92) te svekrva Barbara (80).

- Ni mama ni svekrva nikud iz kuće nisu izlazile. U to vrijeme u selu je skoro cijelo selo bilo zaraženo. Robert je baš imao simptome gripe. Kosti su ga boljele. Imao je temperaturu. Pio je lijekove za skidanje temperature. Ništa nije pomoglo. On je tako teško disao. Nije mogao doći do sobe da se ne uspuše. Par minuta nije mogao doći k sebi i nije vjerovao u koronu, rekao je da gripu ima - priča rekla je Snježana za RTL.HR.

Snježana je tad zvala Hitnu koja ga je odvezla u bolnicu. I tad ga je zadnji put vidjela. Još nekoliko puta čuli su se preko mobitela, a ona je vjerovala da će joj suprug preživjeti jer je imao samo 53 godine. Bio je u ratu, stao na minu i ostao bez noge, od tad je živio s protezom, no bio je zdrav, nije imao problema sa srcem ili tlakom, priča Snježana.

- Poslala sam mu naočale da može vidjeti. Sve je išlo na bolje. Stvarno je bio šok kad su mi javili da je umro - rekla je.

Njegovu smrt je teško podnijela, no pravi udarci tek su uslijedili. U nekoliko dana, iz iste bolnice, zvali su je još tri puta kako bi joj rekli da je ostala bez članova obitelji. Majka joj je umrla u 12 sati, a brat u 19 navečer. Dan nakon, preminula je i svekrva. Od njihove smrti nije prošlo niti mjesec dana, a Snježana još ne zna kako je sve to preživjela.

- Imam osjećaj da će on sad kroz vrata doći i nešto reći - rekla je tužno.

Ona se jedina nije zarazila, a kaže da joj je najviše žao što se nije mogla oprostiti od svojih najmilijih niti ih vidjeti na sprovodu.