Policija o nesreći kod Pitomače: Traktorom udario čovjeka koji je preminuo na mjestu. Uhićen je!

Policijska uprava virovitičko-podravska u subotu je oko 19.19 sati zaprimila dojavu da je na makadamskom putu kod mjesta Mala Črešnjevica, na području Općine Pitomača, pronađeno tijelo muškarca. Policija je odmah pokrenula kriminalističko istraživanje koje su proveli službenici Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske u suradnji s policajcima Policijske postaje Pitomača i uz koordinaciju Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

Istraživanjem je utvrđena sumnja da je čovjek (31) u subotu, oko 18.30 sati, upravljao traktorom makadamskim putem kod Male Črešnjevice. U jednom je trenutku traktorom udario u tijelo 50-godišnjeg pješaka.

Muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Policija je 31-godišnjaka uhitila, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva.