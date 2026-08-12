Obavijesti

News

Komentari 2
POLICIJA NA TERENU

Tragedija kod Vrlike: Izletjeli u provaliju, dvoje ljudi poginulo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija kod Vrlike: Izletjeli u provaliju, dvoje ljudi poginulo
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako su izvijestili, do nesreće je došlo na DC1 u mjestu Podosoje, gdje je automobil izletio s ceste u provaliju.

U tragičnoj nesreći kod Vrlike, poginulo je dvoje ljudi, javlja PU splitsko dalmatinska, koja je dojavu o nesreći dobila nešto poslije 19 sati.

Kako su izvijestili, do nesreće je došlo na DC1 u mjestu Podosoje, gdje je automobil izletio s ceste u provaliju. 

Na mjestu događaja obavlja se očevid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Branio sam svoj Gospić, rat me nije otjerao, ali ovo smeće hoće'
BIVŠI ČASNIK HV-A

'Branio sam svoj Gospić, rat me nije otjerao, ali ovo smeće hoće'

Josip Milinković je sa silosa branio Gospić ‘91. kao mladić, a sad je ispod silosa sve puno smeća...
Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'
VELIKA AKCIJA

Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'

U velikoj potrazi dosad su pronašli dvoje od četvero nestalih, a potraga za preostalim portugalskim brodolomcima nastavlja se intenzivno u Velebitskom kanalu
Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!
UDRUGA SUDACA TRAŽI ISTRAGU

Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!

FOTO: ILUSTRACIJA Policija je protiv sutkinje i još dvije osobe podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnoga reda i mira te za svo troje predložila novčane kazne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026