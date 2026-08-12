Tragedija kod Vrlike: Izletjeli u provaliju, dvoje ljudi poginulo

U tragičnoj nesreći kod Vrlike, poginulo je dvoje ljudi, javlja PU splitsko dalmatinska, koja je dojavu o nesreći dobila nešto poslije 19 sati.

Kako su izvijestili, do nesreće je došlo na DC1 u mjestu Podosoje, gdje je automobil izletio s ceste u provaliju.

Na mjestu događaja obavlja se očevid.