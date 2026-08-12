Kako su izvijestili, do nesreće je došlo na DC1 u mjestu Podosoje, gdje je automobil izletio s ceste u provaliju.
POLICIJA NA TERENU
Tragedija kod Vrlike: Izletjeli u provaliju, dvoje ljudi poginulo
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U tragičnoj nesreći kod Vrlike, poginulo je dvoje ljudi, javlja PU splitsko dalmatinska, koja je dojavu o nesreći dobila nešto poslije 19 sati.
Kako su izvijestili, do nesreće je došlo na DC1 u mjestu Podosoje, gdje je automobil izletio s ceste u provaliju.
Na mjestu događaja obavlja se očevid.
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