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TRAGAJU KROZ RUŠEVINE

Tragedija na jugu Italije: Sedam nestalih u urušavanju zgrade

Piše HINA,
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Tragedija na jugu Italije: Sedam nestalih u urušavanju zgrade
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Foto: Vigili del Fuoco
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Slike vatrogasaca i lokalne televizije prikazuju zgradu uglavnom uništenu, kao da ju je raznijela eksplozija.

Sedam osoba smatra se nestalima u četvrtak pri rušenju trokatnice u Messini na Siciliji, rekao je gradonačelnik tog grada.

"U tijeku su operacije potrage za nestalim osobama i pokušavamo dokučiti uzroke", rekao je Federico Basile.

Dvije su osobe ozlijeđene u rušenju zgrade, a jedna je u teškom stanju.

Slike vatrogasaca i lokalne televizije prikazuju zgradu uglavnom uništenu, kao da ju je raznijela eksplozija.

Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca koji su poslani na mjesto događaja, u zgradi smještenoj na južnom rubu grada, nalazilo se nekoliko trgovina i stanova.

Foto: Vigili del Fuoco

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