Tragedija na Kosovu: U požaru poginulo jednogodišnje dijete

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija na Kosovu: U požaru poginulo jednogodišnje dijete
Foto: Reporteri.net

Vatrogasne i hitne službe brzo su reagirale te je požar ubrzo lokaliziran, dok su nadležne ekipe i dalje na terenu. Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat

Jednogodišnje dijete smrtno je stradalo u požaru koji je u utorak izbio u obiteljskoj kući u središtu Prizrena. Prema prvim informacijama, dijete je preminulo uslijed udisanja dima.

Kako je izvijestio glasnogovornik Policije Prizrena Shaqir Bytyqi, požar je prijavljen 30. prosinca oko 10 sati ujutro. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe.

- Kao posljedica požara, jedno dijete u dobi od oko godinu dana izgubilo je život, a sumnja se da je smrt nastupila zbog dima - rekao je Bytyqi.

Dodao je da su iz kuće spašena još tri djeteta, koja su prevezena u hitnu službu, gdje im se pruža potrebna medicinska skrb. Njihovo zdravstveno stanje zasad nije detaljnije poznato.

Foto: Reporteri.net

Vatrogasne i hitne službe brzo su reagirale te je požar ubrzo lokaliziran, dok su nadležne ekipe i dalje na terenu. Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok požara. 

