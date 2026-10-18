TRAGEDIJA Na svećenika pao križ usred mise. Preminuo je

Svećenik Sanchez Molinari preminuo je u župi Gospe od Neprestane Pomoći u Guayaquil u Ekvadoru, gdje je služio kao župnik. Istoga dana nadbiskupija je objavila osmrtnicu koju je potpisao nadbiskup kardinal Luis Gerardo Cabrera Herrera, piše InfoVaticana.

Prema objavama na društvenim mrežama tragedija se dogodila tijekom mise koja se prenosila uživo. Križ pričvršćen na zid iza svećenika odvojio i pao na njega.

Nadbiskupija zasad nije objavila je li svećenik preminuo na mjestu događaja ili nakon liječničke intervencije, kao ni u kakvom je stanju bio križ niti kako je bio pričvršćen.

Sanchez Molinari pripadao je Kongregaciji Presvetog Otkupitelja, odnosno redemptoristima. Vodio je župu posvećenu Gospi od Neprestane Pomoći, pobožnosti koja je snažno povezana s redemptoristima još od 19. stoljeća.