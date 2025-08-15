Legendarni tramvaj TMK201, poznat kao "Bik", oprostio se od gradskih tračnica, izazvavši emocije među Zagrepčanima i ponos među bivšim radnicima "Đure Đakovića" u Slavonskom Brodu. Oni su ga izgradili
Tragedija tramvaja zvanog Bik: Dok smo ga brusili, zapalio se radnik. Davali smo kožu, ali...
Završeno je jedno veliko poglavlje zagrebačke i hrvatske prometne povijesti. Tramvaj TMK201 s prikolicom TP1, poznat pod nadimkom “Bik”, više nije redovni sudionik gradskog prometa. Iako se možda činilo kao još jedna obična vožnja, za mnoge Zagrepčane je posljednji put kad je stao na zagrebačke tračnice bio emotivan trenutak - oproštaj od tramvaja koji je desetljećima bio svakodnevni suputnik. No za jednoga čovjeka u Slavonskom Brodu to je bilo puno više od sentimentalnog trenutka. Bio je to kraj priče koju je osobno pomagao ispisivati.
