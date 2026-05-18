TRAGEDIJA U BIH Umrla žena koju je muž upucao u Kiseljaku

Umrla je žena koju je u ponedjeljak ujutro kod Kiseljaka u središnjoj Bosni teško ranio njezin 54-ogodišnji suprug koji je prije toga iz vatrenog oružja ubio i punicu te kasnije pokušao samoubojstvo. Kako je u ponedjeljak poslije podne potvrđeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije, teško ranjena žena je tijekom dana podlegla ozljedama u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu. Pucnjava se dogodila u ponedjeljak ujutro u mjestu Jehovac kod Kiseljaka.

Policija je ranije izvijestila da je u 7,55 sati primila dojavu o uporabi vatrenog oružja te je na mjestu događaja pronašla jednu mrtvu i jednu teško ranjenu osobu.

Ispostavilo se da je muškarac kojemu su mediji objavili i identitet, nakon svađe iz pištolja ubio punicu, a zatim teško ozlijedio suprugu.

On se nakon toga dao u bijeg, a kada ga je policija locirala pucao je u sebe. I on je prevezen u bolnicu u Sarajevu.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje obiteljskog nasilja i femicida u Bosni i Hercegovini, gdje su nakon niza sličnih zločina posljednjih godina pooštrene kaznene odredbe za nasilje nad ženama.