Obavijesti

News

STRAVA

Policajac i žena na kokainu slavili rođendan kćeri. Našli ih mrtve. Skuhali se u jacuzziju

Piše Ivan Jukić,
Foto: NX

Forenzički tim je isključio mogućnost trovanja ugljičnim monoksidom, utapanja ili strujnog udara, kao i bilo kakvu treću osobu povezanu s njihovom smrću...

U brazilskoj saveznoj državi Santa Catarina dogodila se tragična nesreća u kojoj su od toplinskog udara preminuli vojni policajac Jeferson Luiz Sagaz (37) i njegova supruga, vlasnica salona za nokte Ana Carolina Silva (41). Par je pronađen mrtav u jacuzziju motela “Dallas” 11. kolovoza, nakon noći provedene u slavlju.

Prema izvješću portala G1 Globo, Sagaz i Silva proveli su dan slaveći četvrti rođendan svoje kćeri, konzumirajući alkohol i kokain. Nakon proslave, otišli su u noćni klub, a oko ponoći su se prijavili u motel. Kada se sljedećeg dana nisu pojavili kako bi preuzeli dijete, zabrinuta obitelj kontaktirala je policiju. Tijela para pronađena su u pregrijanoj kadi.

Istragom je utvrđeno da je voda u kadi dosegnula temperaturu od oko 50 Celzijevih stupnjeva, dok je u sobi bio uključen i grijač zraka. Forenzički tim je isključio mogućnost trovanja ugljičnim monoksidom, utapanja ili strujnog udara, kao i bilo kakvu treću osobu povezanu s njihovom smrću.

Foto: Društvene mreže

- Uzrok smrti oboje bio je toplinski udar, potpomognut djelovanjem alkohola i kokaina u organizmu. Kombinacija tih supstanci dovela je do dehidracije, toplinskog kolapsa, zatajenja organa i, na kraju, smrti - izjavila je glavna obducentica Andressa Boer Fronza.

Toksikološki nalazi pokazali su visoke razine alkohola i tragove kokaina. Direktor Odjela za forenzičku medicinu, dr. Fernando Oliva da Fonseca, objasnio je da kombinacija alkohola i kokaina može izazvati stanje „tuposti“, pospanosti i gubitka svijesti.

- Kada se to dogodi u okolini s tako visokom temperaturom, osoba jednostavno ne reagira. Tijelo ne osjeti toplinu i ne pokrene obrambene mehanizme - kazao je.

Obitelj negira uporabu droga

Obitelj Ane Caroline u ranijoj izjavi za medije tvrdila je da ona nije konzumirala drogu te izrazila sumnju da je možda bila prisiljena na uzimanje supstanci. Ipak, policija je naglasila kako nema dokaza o nasilju niti o bilo kakvom sukobu između supružnika, koji su bili zajedno gotovo dvadeset godina.

Salon za uljepšavanje noktiju u kojem je Ana Carolina radila oprostio se od svoje vlasnice dirljivom porukom: „Oproštaj od majke, šefice, kćeri, supruge — iznimne žene.“

Iako je slučaj službeno zaključen kao tragična nesreća, javnost u Brazilu i dalje raspravlja o tome kako je moglo doći do tako fatalne kombinacije okolnosti tijekom večeri koja je trebala biti obiteljsko slavlje.

OSTALO

