STRAVA

Tragedija u cirkusu u Italiji: Akrobat-motociklist poginuo tijekom izvedbe 'Globusa smrti'

Piše Veronika Miloševski,
Tragedija se odvila pred punim gledalištem, u kojem je bio i velik broj djece, a mnogi su u tom trenutku snimali predstavu svojim mobitelima

Motociklist akrobat poginuo je u petak navečer u talijanskom cirkusu za vrijeme opasne točke. Tragedija se zbila u gradu Sant'Anastasia, u blizini Napulja, tijekom predstave cirkusa Imperial Royal, piše Wanted in Rome.

Do nesreće je došlo tijekom izvođenja poznate točke 'Globus smrti', u kojoj su trojica profesionalnih motociklista istovremeno vozila unutar velike čelične sfere. Trojica muškaraca (26, 43 i 43) izvodili su svoju točku u mraku, a jedino svjetlo dolazilo je s LED lampica na njihovim kostimima.

Prema prvim informacijama, Čileanac (26) u jednom je trenutku izgubio kontrolu nad motociklom i pao na dno kugle. Druga dvojica vozača pokušala su usporiti kako bi ga izbjegli, no u skučenom prostoru došlo je do silovitog sudara koji je naglo prekinuo predstavu.

Kako prenosi list Corriere della Sera, mladić (26) je preminuo nekoliko trenutaka kasnije. Meksički akrobat hitno je prevezen u bolnicu Ospedale del Mare i nalazi se u kritičnom stanju, dok je kolumbijski motociklist prošao bez težih ozljeda. 

Tragedija se odvila pred punim gledalištem, u kojem je bio i velik broj djece, a mnogi su u tom trenutku snimali predstavu svojim mobilnim telefonima. Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama čuje se najavljivač cirkusa koji, vjerojatno nesvjestan težine situacije, govori publici: "Dame i gospodo, takve se stvari događaju. To je predstava uživo."

Policija je započela istragu te prikuplja amaterske snimke posjetitelja kako bi utvrdila točne okolnosti nesreće, koju je gradonačelnik Domenico Esposito opisao kao "razarajuću".

- Znam da su mnoga djeca bila prisutna, koja su svjedočila ovoj tragediji. Pridružujemo se tuzi obitelji pogođenih ovim tragičnim događajem - rekao je Esposito.

Karabinjeri su u petak navečer izjavili kako imena stradalih neće odmah objaviti jer njihove obitelji žive u inozemstvu i tek ih treba obavijestiti o tragediji. Cirkus Imperial Royal, povijesna tvrtka koju obitelj Dell'Acqua vodi od početka 20. stoljeća, do daljnjega je obustavio sve svoje predstave.

