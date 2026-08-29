Strava u Dalmaciji: Pijan (34) pretjecao kolonu preko pune crte! Poginuo je drugi vozač

Teška prometna nesreća dogodila se noćas u Pirovcu, a 53-godišnji vozač poginuo je na mjestu događaja. Nesreća se dogodila oko 1.35 sati na državnoj cesti D-8, a prema navodima policije izazvao ju je 34-godišnjak koji je vozio automobil virovitičkih registracija pod utjecajem alkohola.

Kako je utvrđeno očevidom, 34-godišnjak nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti te je krenuo pretjecati više vozila preko neisprekidane uzdužne linije. Pritom je ugrozio promet iz suprotnog smjera pa je, pokušavajući izbjeći sudar, naglo skrenuo udesno i udario u stražnji dio automobila zagrebačkih registracija kojim je upravljao 53-godišnjak.

Od siline udara automobil 53-godišnjaka izletio je s kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete. Istodobno se automobil 34-godišnjaka zanio na suprotnu prometnu traku te udario u bočnu stranu vozila šibenskih registracija kojim je upravljao 18 godišnjak.

Pedesettrogodišnjak je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, dok je 34-godišnjak prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku. Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, a nakon otpuštanja 34-godišnjaka iz bolnice slijedi daljnje postupanje policije.