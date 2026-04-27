Tragedija u Đurđevcu: Motorist sletio s ceste i poginuo

Vozač motocikla (22) smrtno je stradao u mjestu Suha Katalena u Đurđevcu u nedjelju oko 19.50 sati. Motocikl nije bio registriran i osiguran, a vozač nije imao položen vozački ispit. Zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad motociklom i sletio s ceste. Poginuo je na mjestu događaja, piše PU koprivničko-križevačka.

Tijelo su prevezli na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija. Policija će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Zbog obavljanja očevida od 20:15 do 23 sata promet se odvijao obilaznim pravcima.